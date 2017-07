Von Christiane Fasching

Innsbruck – Am Anfang steht ein ominöser Igelfurz – und Michael Niavarani schlaflos auf der Terrasse seines Badehäuschens am Neusiedlersee. Sein Buchprojekt wurmt ihn. Wie anfangen und vor allem wo, denkt sich der Universal-Unterhalter, der über eine unnachahmliche Gabe verfügt: In seiner Nähe kann man nicht ernst bleiben. Der Österreicher liebster persische Wiener könnte auf der Bühne das viel zitierte, aber kaum noch zur Hand genommene Telefonbuch vorlesen und würde damit Lachsalven auslösen. Warum? Der Simpl-Chef und Globe-Betreiber nimmt die Komik eben todernst. Das spürt man.

Aber zurück zur stacheligen Flatulenz, die dann doch menschlichen Ursprungs ist: der Nachbar war’s, will’s aber nicht gewesen sein. Mit diesem harmlosen Pups-Witz beginnt „Ein Trottel kommt selten allein“, Niavaranis neues Buch, das eine ordentliche Schwarte ist. Knapp 450 Seiten hat sich der selbsternannte „Kasperl“ da von der Seele geschrieben – zusammengehalten werden die teils ausufernden Kurzgeschichten vom nächtlichen Zwiegespräch zwischen dem Autor und seiner Badehäuschen-Bekanntschaft. Einem vifen Friseur, dem Niavarani jene Geschichten auftischt, die er sich zwischen die zwei Buchdeckel wünscht. Und die von Albert Einsteins Unendlichkeits-These ausgehen: „Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Bei Ersterem bin ich mir aber nicht ganz sicher“, soll der Anti-Trottel einst gesagt haben. Eine relativ schlüssige Theorie ...

Aber auch Niavarani theoretisiert – und kommt zum Schluss, dass es nur zwei Laute gibt, die man ohne Wörterbuch auf der ganzen Welt versteht: Hä?? und Haha! Angsterfüllte Ratlosigkeit und unbeschwertes Lachen, die Tragödie und die Komödie sind demnach also universelle Phänomene – und ihnen wird nun von der Antike bis zur Gegenwart nachgespürt. Niavarani legt dabei eine unbändige Erzähllust an den Tag und fabuliert mit griffigem Schmäh über die Witwe Agrippina, deren Trauer von Leidenschaft erstickt wird, den frechen Hofnarren Gonella, dem ein Mördergag zum tödlichen Verhängnis wird, oder den notorisch unglücklichen Obstverkäufer Ambrosius, der einen Flugzeugabsturz überlebt und von einem knietief im Wasser stehenden Inselvolk plötzlich wie ein Gott verehrt wird. Lustvoll mischt Bücherwurm Niavarani da Überliefertes und Chronikales mit seiner Fantasie – und manchmal fließt auch seine Biographie mit ein. Oder ist die Geschichte, dass seine späte, aber umso innigere Liebe für Shakespeare seiner aktuellen Herzensdame geschuldet ist, doch nur erfunden? Im Buch nennt er sie stimmigerweise Rosalinde – und spielt damit auf die rasend verliebte Prinzessin aus „Wie es euch gefällt“ an. Eh klar, dass Niavarani einer Komödien-Heldin verfallen ist ...

Doch egal ob erfunden oder nicht: Hat man sich erst einmal auf den dichten Geschichten-Dschungel, der in einem mörderischen Finale gipfelt, eingelassen, fällt’s einem schwer, die Schwarte aus den Händen zu legen. In Niavarani steckt also auch ein bisschen Scheherazade – wenngleich man nicht tausendundeine Nacht braucht, um am Ende wieder beim initialen Igelfurz und Shakespeare zu landen. „Das Leben ist bloß eine Illusion. (...) Es ist eine Geschichte, erzählt von einem Trottel, voll von Lärm und Gefühlsverwirrung, gänzlich bedeutungslos“, legte der Dichterkönig einst Macbeth in den Mund. Bei Niavarani stößt er damit auf offene Ohren. Er spielt den Trottel gern. Und gut. Seine Eigendefinition „Ich bin nur ein Komiker“ klingt allerdings wie eine Entschuldigung. Erzählungen Michael Niavarani: Ein Trottel kommt selten allein. Amalthea Verlag. 447 Seiten, 25 Euro.