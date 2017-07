Innsbruck – Wer Megan Hunters Buch „Vom Ende an“ lesen will, sollte sich einige zusammenhängende Stunden Zeit nehmen. Denn taucht man einmal in den Sog der zwei wie eine Doppelhelix ineinander verschlungenen Geschichten ein, legt man den schmalen Band nicht mehr aus der Hand. So suggestiv und voll archaischer Wucht genauso wie berührender Zärtlichkeit beschreibt die 33-jährige Britin ein Jahr im Leben einer jungen Frau und ihrem Kind. In apokalyptischen Zeiten, durch naturgewaltige Fluten in die Flucht getrieben.

Beschrieben wird der Plot in zwölf Kapiteln in Texten, die maximal fünf Zeilen lang sind. Wobei die Zwischenräume genauso wichtig wie das Geschriebene sind, eindeutig dazu da, vom Leser weitergedacht zu werden. Durchsetzt sind diese eigenwillig zwischen Lyrik und Prosa lavierenden Passagen von kursiv gesetzten Sätzen, die Hunter in Texten diverser archaischer Kulturen gefunden hat. Da geht es urgewaltig zu, geht es um Sein oder Nicht-Sein, Himmel und Erde, Engel und Dämonen, furchtbaren Lärm und ebenso furchtbares Schweigen.

Hunter schlingt in „Vom Ende an“ zwei sehr ungleiche Geschichten raffiniert gegengleich ineinander. Indem sie die Vorahnung vom Ende der Welt mit der Geburt eines Kindes als Metapher für den Neubeginn als parallele Ereignisse zelebriert. Das Wasser steht da wie dort hoch – bis die Dämme brechen. Das Land wird unbewohnbar, zwingt die Menschen zur Flucht, während andererseits durch das Platzen der Fruchtblase ein neuer Mensch in die Welt gepresst wird.

Für die wenigen Protagonisten in Hunters auf unvergleichliche Art und Weise mit traditionellen Lesegewohnheiten aufräumenden Buch genügen einzelne Großbuchstaben. Warum das Kind als Hoffnungsträger mit Z den letzten im Alphabet bekommt, ist die Frage. Doch in diesem erstaunlichen Debütroman ist nichts normal. Um trotzdem Bilder zu suggerieren, die sehr viel mit dem Zustand unserer Welt zu tun haben. (schlo)

Buchtipp Megan Hunter. Vom Ende an. Roman. 160 S., Verlag C.H. Beck, 16 €