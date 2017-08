Von Joachim Leitner

Innsbruck – Als sich in den frühen 1950er-Jahren eine Gruppe junger französischer Filmkritiker dazu genötigt sah, ihre Begeisterung für den als Kino-Handwerker verpönten Alfred Hitchcock zu rechtfertigen, erklärte einer von ihnen, Eric Rohmer, später selbst ein Regisseur von Rang, dass man kaum umhinkomme, einen Filme­macher, der vier Jahrzehnte lang immer wieder denselben Film drehte, als Künstler anzuerkennen. Keine Frage, es gibt gehaltvollere Argumente. Und trotzdem: Fortan war es gang und gäbe, auch populäre Regisseure als Filmautoren zu behandeln, nach wiederkehrenden Themen und Motiven zu suchen – und eine „persönliche Handschrift“ zu finden.

In der Literatur, wo die Idee eines allmächtigen Autoren ungleich naheliegender ist, haben es Künstler, die ihren Themen und Motiven über mehrere Texte hinweg treu bleiben, neuerdings schwerer. Das kriegt inzwischen auch Yasmin­a Rez­a zu spüren. Reza zählt zu den populärsten Schriftstellerinnen Frankreichs. Doch zu große Popularität macht misstrauisch. Kritiker wollen eine Masche ausgemacht haben, schließlich erzählt die inzwischen 57-Jährige immer vom Selben. In jedem neuen Stück, in jeder Erzählung, jedem Roman geht es um das brüchige Miteinander in scheinbar geordneten Verhältnissen und darum, wie wenig es braucht, dass die Dinge aus dem Ruder laufen.

In „Kunst“, dem 1994 uraufgeführten und seither vielgespielten Stück, das Rezas Ruhm als Dramatikerin begründete, ist es ein weißes Bild mit weißen Streifen, an dem sich über Jahre aufgestauter Frust entlud. Bei „Gott des Gemetzels“ fallen nach einer Pausenhofprügelei die Fassaden großbürgerlichen Gehabes in sich zusammen. Nun, in Rezas neuem Roman „Babylon“, fragt eine ältere Partybesucherin nach der Herkunft der kredenzten Hühnchen, muss sich dafür von ihrem angesäuselten Mann ein paar blöde Bemerkungen gefallen lassen – und liegt wenig später erwürgt im Ehebett. Hätte der Klappentext die Bluttat nicht bereits vorweggenommen, wäre man vielleicht überrascht: Bis zum Mord (oder Totschlag im Affekt) trieb die Eskalations­expertin ihre Figuren noch nie. Der Krimiplo­t – der Versuch, die Leiche zu entsorgen, das Verhör bei der Polizei – ist der schwächste Teil des Romans. Unheimlich stark ist hingegen das, was Reza in kurzen Episoden um die Tat herum anordnet. Die Ich-Erzählerin, Elisabeth, die die unheilbringende Party organisiert und sich deshalb für die Tat ihres Siez-Freundes Jean-Lino mitverantwortlich fühlt, hadert mit dem Altern, einer Ehe, die vor sich hin plätschert – und der Erkenntnis, dass sie sich mit einem 60-von-100-Leben abgefunden hat. Ihr Mann Pierre nickt seelenruhig ein, obwohl er gerade erfahren hat, dass in der Nachbarwohnung eine Leiche liegt. Und – vor allem – Jean-Lino, eine Figur, die einem besseren Simenon-Roman entsprungen sein könnte: ein Häufchen Elend, das nur in der Anonymität der Pferderennbahn aufblüht – und sich nichts sehnlicher wünscht, als von seinem Enkelsöhnchen, einem Rotzlöffel sondergleichen, Opa genannt zu werden.

Bereits früh im Roman legt Reza ein Fährte dahin, wo sie mit „Babylon“ hinwill: Elisabeth blättert durch Robert Franks Fotoband „The Americans“ (1958). Franks Bildern gelang es, flüchtige Momentaufnahmen einzufangen und dadurch Geschichten zu erzählen, die alles andere als flüchtig waren. Auch in „Babylon“ sind es einzelne Bilder, die aufwühlen und in Erinnerung bleiben. Mit beinahe perfider Perfektio­n beweist Yasmina Rezas neuer Roman, dass es möglich ist, immer wieder dasselbe zu tun, ohne sich zu wiederholen. Roman Yasmina Reza: Babylon. Aus dem Französischen von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel. Hanser. 220 Seiten, 22,70 Euro.