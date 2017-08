Innsbruck – Weil das echte Leben schon hart genug ist, kann man sich online ein neues erfinden: Soziale Medien sind Orte, an denen die Sonne immer und gern ins Malerische gefiltert an menschenleeren Stränden untergeht und jeder Spaghetti-Teller den Anschein erweckt, ein Sternekoch habe sein Meisterstück aufgetischt. Und soziale Medien sind ein Ventil. Weil sich das Posting einer durchdachten Überlegung optisch nicht von ungehemmtem Kleingeist unterscheidet, wähnt sich der Kleingeistige im Recht, tippt empört drauflos – und die niederträchtigsten Halb- und Unwahrheiten potenzieren sich von einzelnen Stimmen zu Stimmungen.

Stefanie Sargnagel machte sich zunächst als „Facebook-Poetin“ einen Namen. Ihre Texte sind einerseits Parodie der unerträglichen Belanglosigkeiten, die im Sekundentakt publiziert werden. Das ist witzig. Andererseits haben ihre Einträge die Funktion eines Korrektivs: In einer Welt dekorativer Desserts erinnert Sargnagel daran, was hinten rauskommt – und beschreibt die Konsistenz ihres „Gagsis“.

Ob hinten auch große Literatur herauskommt, wenn man vorne mehr oder weniger ernstgemeinte Alltagsbeobachtungen zwischen Beisl und Bachmann-Preis reinsteckt, ist von nachrangiger Bedeutung.

Relevant sind Sargnagels Texte nicht, weil sie in einem konventionellen Sinne gut sind (viele sind es nicht), sondern durch die Konsequenz, mit der sie ihr Projekt seit mehreren Jahren verfolgt. Und durch die Konsequenzen, die sie zeitigen. Vor allem in neu- und nicht mehr ganz so neurechten Kreisen und bei besonders um die Volksseele besorgten Redakteuren auflagenstarker Kleinformate wurde Sargnagel mit zunehmender Bekanntheit zum Feindbild: Eine vorlaute Radikalfeministin mit roter Mütze, der nichts heilig und jede Pointe recht ist. Der – bisweilen strafrechtlich relevante – Hass auf die Autorin mag häufig eine Folge von Ironie-Intoleranz sein. Oder er gründet darauf, dass sich manch einer von den spöttischen Zeilen mit runtergelassener oder – im Falle des Ober-Identitären Martin Sellner – mit eingenässter Hose ertappt fühlt. „Ansellnern“ jedenfalls ist eine Sargnagel’sche Wortschöpfung, die „das unwillkürliche Urinieren in die eigene Hose“ beschreibt. Das kann man dem Glossar von Sargnagels neuem Buch „Statusmeldungen“ entnehmen, eine Konzession an deutsche Leser, die mit allzu Österreichischem nicht vertraut sind. „Statusmeldungen“ ist Sargnagels erstes Buch, das bei einem deutschen Großverlag erschienen ist. Es versammelt Facebook-Einträge der Jahre 2015 bis 2017. Aufregende Zeiten: Refugees erreichen Österreich, ein Kornblumen-Freund will Präsident werden, Sargnagel gewinnt an Prominenz und einen Preis beim Bachmann-Wettlesen, geht auf Tour und mit zwei Kolleginnen und einem Reisestipendium nach Marokko, wo entgegen anderslautender Meldungen keine Tiere zu Schaden kamen. Manche Texte sind lustig, andere klug, viele allerdings verlieren zwischen zwei – fraglos schmucken – Leinenbuchdeckeln an Witz und Wucht. So einfach ausdrucken lässt sich das Internet nicht. (jole) Prosa Stefanie Sargnagel: Statusmeldungen. Rowohlt Hundert Augen, 302 Seiten; 20,60 Euro.