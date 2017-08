Von Peter Angerer

Innsbruck – Vor 2500 Jahren wussten Herrscher noch eine selbstbewusste Replik zu schätzen. Als Alexander, gerade im Begriff, ein Weltreich zu erobern, dem aus Anatolien stammenden Fassbewohner Diogenes begegnete, soll der ihn aufgefordert haben, ihm aus der Sonne zu gehen. Statt nach einem Schwert zu rufen, parierte der König die Abweisung mit der Redewendung: „Wäre ich nicht Alexander, wäre ich gern Diogenes.“ Diese hohe Schule der Deeskalation ist leider bald in Vergessenheit geraten, weshalb schon Andeutungen abweichender Gedanken mit jahrelangen Haftstrafen ohne Gerichtsurteile bestraft werden können. Als die türkisch-schweizerische Regisseurin Esen Isik 2015 ihren Film „Köpek“ („Hund“), in dem sie vom Alltag in Istanbul am Beispiel eines Hundelebens erzählt, bei türkischen Filmfestivals zur Aufführung einreichte, wurde ihr kleines Meisterwerk ohne Kommentar abgelehnt. Der mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnete Film war beim Internationalen Festival in Innsbruck 2016 zu sehen.

Ceyda Toruns Kinodebüt, der Dokumentarfilm „Kedi – Von Katzen und Menschen“, wurde im Februar 2016 beim Internationalen Filmfestival in Istanbul uraufgeführt und anschließend aus der Türkei verbannt, da einerseits Graffitis („Erdo Gone“) zu sehen sind und eine Frau sich über die Haltung der türkischen Gesellschaft gegenüber Frauen beklagt und die Katzen um ihren demonstrativ vorgeführten Stolz beneidet.

Ceyda Torun, die als Kind mit ihren Eltern von Istanbul nach New York ausgewandert ist, beginnt ihren Film mit einer Erzählung aus der Antike. Die als Ratten- und Mäusefänger angeheuerten Katzen verließen in den Häfen ihre Schiffe, um ihr Glück als Streuner zu suchen. Kurzhaarkatzen mischten sich ohne Vorurteile unter Langhaarkatzen oder Exoten aus Siam und Burma. Sieben Nachfahren dieser Pioniere begleitet Ceyda Torun mit ihrer auf einem Spielzeugauto montierten Kamera in Augenhöhe durch die Straßen und Märkte oder mit Drohnenkameras über Istanbuls Dächer auf der Suche nach Futter. Die rotgetigerte Sari muss ihren in einem Karton versteckten Nachwuchs im Galataturm-Viertel mit Beute versorgen, der schwarzweiße Kater Aslan Parcasi jagt an der asiatischen Küste in Kandilli wie seine Vorfahren Ratten. Dafür verzichten die Fischhändler auf den Einsatz von Rattengift. Duman hat sich einen Platz vor einem Restaurant erobert, wo er von den Eigentümern und Kellnern verwöhnt wird, wenn er mit der Pfote gegen das Fenster klopft.

Es gibt aber auch „Psychopathen“ und aggressive Eroberer, die an der Veränderung der Herrschaftsverhältnisse arbeiten. Namen und Biografien der Katzen erzählen Marktfrauen, Fischhändler oder einsame Katzenliebhaberinnen, die das Heer der verwahrlosten Straßenkämpfer täglich versorgen. Ein Fischer erzählt von seinem religiösen Erweckungserlebnis mit einer Katze. Die Zukunft lässt für Katzen und Menschen nichts Gutes erwarten. Der Marktplatz muss demnächst einer Autobahn weichen, um Wohn- und Bürotürme zu verbinden. Damit ist „Kedi“ ein beinahe schon historisches Dokument über ein bewegendes Gemeinschaftsleben.