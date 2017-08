Wien – Mit seinem neuen Buch, das den Titel „Über das Schreiben“ trägt, eröffnen sich für die Leser und Leserinnen der Werke Bukowskis ganz neue Einblicke in die Gedankenwelt des Schriftstellers. In der Briefe-Sammlung finden sich bisher unveröffentlichte Schriften des „Dirty Old Man“, die für den Prosaisten und Lyriker ungewöhnlich erscheinen. Bezüglich der für ihn neu entdeckten Gattung, schrieb Bukowski an den Verleger des Underground-Magazins „The Outsider“, Jon Webb, im Jahre 1962 folgendes: „Ich finde ja, der Brief als eigene Form ist ebenso wichtig wie das Gedicht, und darin lassen sich Dinge sagen, die das Gedicht nicht ausdrücken kann und umgekehrt.“ Er wäre ein gefährlicher Mann, vor allem, wenn eine Schreibmaschine in der Nähe stünde, wie in dem von Abel Debritto herausgegebenen Werk nachzulesen ist.

Ein literarisches Schmankerl – nicht nur für Fans

Wie auch die Themen seiner bisher veröffentlichten Texte, sind auch seine in den Briefen geäußerten Bemerkungen über Kollegen, Verleger und die Literaturszene per se dementsprechend schonungslos, pointiert und mitunter polemisch, aber stets fundiert. „Man scheitert, sobald man anfängt, sich für ein Gedicht selbst zu belügen.“ - Das hat Bukowski nie getan, vielmehr sinniert er unverblümt über eigene Schwächen, über Entbehrungen als Autor und über seinen Wunsch um Anerkennung. Die Ansichten, Erkenntnisse, Kritiken, aber auch seine Freuden, brachte Bukowski mit enormem sprachlichen Verve zu Papier - oft handgeschrieben und ergänzt mit Zeichnungen, die zum Teil auch im neu erschienenen Buch publiziert wurden. „Alles zusammen ist nicht weniger packend als seine Geschichten und Gedichte“, hält Debritto im Nachwort ganz richtig fest, „denn diese Briefe zeigen den Literaten at his best: rau, witzig und dann wieder tief bewegend.“ „Über das Schreiben“ ist kein obskures Sammelsurium für eingefleischte Fans, sondern ein wunderbares Lesebuch eines (nicht nur) literarischen Outsiders, der viel mehr zu bieten hatte als wilde Geschichten über Sex und Suff. (TT.com/APA)