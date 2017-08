Brüssel – Die EU-Kommission hat der Türkei im Zusammenhang mit der Festnahme des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli in Spanien einen Missbrauch von Interpol vorgeworfen. „Wir glauben, dass internationale Organisationen wie Interpol nicht missbraucht werden sollten, um Schriftsteller festzunehmen, die mit einer Regierung nicht übereinstimmen“, sagte ein EU-Kommissionssprecher am Montag in Brüssel.

Der auf Betreiben der Türkei im Urlaub in Spanien festgenommene Autor, der ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft hat, ist am Sonntag wieder frei gekommen. Die EU-Kommission habe volles Vertrauen, dass die spanischen Behörden diesen Fall nach dem Gesetz behandeln würden, sagte der EU-Kommissionssprecher weiter. „Zum Glück ist die Rechtstaatlichkeit einer der Werte, auf denen die EU gebaut ist.“

Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte der Türkei vorgeworfen, Interpol in dem Fall zu missbrauchen. Der Fall hat den Konflikt zwischen der der deutschen Regierung und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan noch einmal angeheizt.

Akhanli selbst sieht indes seine kritische Auseinandersetzung mit der Türkei als Ursache für seine von Ankara betriebene vorübergehende Festnahme. Er habe kritisch über die türkische Politik und Geschichte geschrieben, sagte der ursprünglich aus der Türkei stammende Autor am Sonntag der ARD in Spanien. „Das gefällt der Türkei bestimmt nicht. Sie möchten mich zum Schweigen bringen“, so Akhanli. Beugen will sich der geradezu fröhlich wirkende 60-Jährige dem Druck aber nicht. „Aber ab 60 will ich auch nicht mehr schweigen“, sagte er lachend. Akhanli darf Spanien für die Dauer des Auslieferungsverfahrens nicht verlassen.

Anwalt: Mein Mandant wurde von der Türkei bespitzelt

Akhanlis Anwalt Ilias Uyar geht davon aus, dass sein Mandant vor der Festnahme von der Türkei bespitzelt worden ist. „Es war eine zielgerichtete Festnahme, kein Zufallstreffer in dem Sinne“, sagte Uyar dem Bayerischen Rundfunk am Montag. Er glaube nicht, dass die Festnahme gute Polizeiarbeit gewesen sei. Vielmehr sei er überzeugt, dass die Türkei „hier meinen Mandanten wohl im Ausland bespitzelt hat und den Tipp gegeben hat, da ist ein Terrorist, den müsst ihr festnehmen“.

Uyar rechnet nicht mit einer Auslieferung seines Mandanten an die Türkei. Dort sei ein rechtsstaatlicher Prozess für Akhanli nicht möglich, sagte Uyar der Frankfurter Allgemeinen (Montagausgabe). Akhanli werde im Laufe des Montags zum Gericht fahren und sich gemeinsam mit ihm mit den Auflagen auseinandersetzen, kündigte Uyar an. Für den Nachmittag sei eine Pressekonferenz in Madrid geplant.

Uyar lobte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel für ihre Aussagen in dem Fall. „Anders als bei dem ebenfalls festgenommenen Journalisten Deniz Yücel hat sie eine klare Position bezogen, das hat mich gefreut“, sagte der Rechtsanwalt der Deutschen Presse-Agentur. (TT.com, dpa/APA