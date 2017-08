In der Widmung Ihres neuen Buches „Nach der Flucht" danken Sie Ihren Eltern dafür, Sie mit der Flucht beschenkt zu haben. Flucht als Geschenk zu sehen, das scheint gerade dieser Tage eine ungewöhnliche Perspektive.

Ilija Trojanow: Ich vermute, dass Ihnen das ungewöhnlich erscheint, weil Sie nie aus einer Diktatur oder einem Krieg geflohen sind. Ich bin davon überzeugt, dass alle, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, auf Anhieb verstehen, was ich damit meine. Dieser Umstand hat mich darin bestärkt, dieses Buch zu schreiben: Ich wollte den Migrationsdiskurs auf eine profundere, weiter reichende Ebene heben, um zu vermitteln, worum es wirklich geht, um Gefühle, Wahrnehmungen und Konflikte, die Menschen, die bestimmte Erfahrungen nicht gemacht haben, nicht auf Anhieb verstehen können. Gerade Flucht wird derzeit nur aus sozioökonomischer Sicht diskutiert und dabei wird sehr schnell mit Schablonen gearbeitet, mit Vorurteilen und Verallgemeinerungen, das wollte ich infrage stellen. Literatur kann den Mangel an Erfahrung zu einem gewissen Teil ausgleichen. Sie ermöglicht es, auch Dinge, die man nicht erlebt hat, wenigstens in Ansätzen nachempfindbar zu machen. Dieses Nachempfinden ist für mich die wichtigste Grundlage für ein echtes Gespräch.

Sie haben von Verallgemeinerungen gesprochen: Auch ein Satz wie „Der Geflüchtete ist eine eigene Kategorie Mensch" könnte als solche verstanden werden.

Trojanow: Es ist natürlich eine Provokation. Was passiert, wenn ein ehemals Geflüchteter selbst mit anderen Zuschreibungen arbeitet? Selbst in meinem Bekannten- und Freundeskreis waren einige nach der Lektüre des Buches erstaunt, dass mich das Thema so beschäftigt, obwohl ich ja gut integriert sei. Genau darum ging es mir: Ich wollte aufzeigen, dass die Fluchterfahrung nachwirkt. Es gibt ein Leben nach der Flucht, aber an der Flucht ist nichts flüchtig. Sie prägt alles, was danach kommt. Die Herausforderung bleibt komplex, auch wenn man die Sprache gelernt hat und beruflich einigermaßen erfolgreich ist.

Ein Satz in „Nach der Flucht" ist mir besonders in Erinnerung geblieben: „Der Nationalist im 21. Jahrhundert ist ein Apokalyptiker." Es scheint, als hätten Apokalyptiker dieser Tage Hochkonjunktur.

Trojanow: Es ist einfach, Sachen, die wir nicht verstehen, als Irr- oder Wahnsinn zu bezeichnen. Das ist die einfachste Erklärung — und ich neige dazu, einfachen Erklärungen zu misstrauen. Auch hier ist es hilfreich, zu versuchen, die Perspektive des anderen einzunehmen. Nehmen Sie beispielsweise Nordkorea: Der historisch gewachsene Konflikt mit den USA folgt einer einfachen Logik. Eine Nation, die im Besitz von Atomwaffen ist, wird nicht angegriffen. Nordkorea fühlt sich bedroht, es ist eine fürchterliche Diktatur — und der Diktator muss Stärke behaupten, um seine Macht zu festigen. Was in diesem Zusammenhang aber auch auffällt: Auf eine laute Rhetorik der Apokalypse und auf scheinbar evidenten Wahnsinn reagieren wir leichter als auf die schleichenden Apokalypsen, die uns umgeben.

Zum Beispiel?

Trojanow: Die Zerstörung der Umwelt, Korruption, soziale Ungerechtigkeit. Diese Fälle lassen sich offensichtlich einfacher rationalisieren. Für die Existenz von Steueroasen findet sich eine rationale Erklärung — und man ist beruhigt. Obwohl diese Bedrohungen nicht weniger gefährlich sind.

Mit „Macht und Widerstand" haben Sie 2015 einen Roman vorgelegt, der in jenem Bulgarien spielt, aus dem Sie mit Ihren Eltern als Sechsjähriger geflohen sind. Große Teile des Buches sind aus der Perspektive eines Denunzianten geschrieben, der in einem Unrechtssystem Karriere macht. Eine schwierige Aufgabe?

Trojanow: Es war eine Herausforderung — und hat mich beim Schreiben sehr mitgenommen. Die Logik der Selbstrechtfertigung wird nachvollziehbarer, diese Strategien, die eigenen Taten schönzureden. Das ist wichtig, weil man eine Ahnung davon bekommt, wie das Böse funktioniert. Gerade in der Popkultur erleben wir eine massive Banalisierung des Bösen: Böse, das sind Monster. Von einem Monster kann ich mich distanzieren: Das bin nicht ich. Aber so funktioniert das eben nicht: Es sind die kleinen Verbrechen, die das Fundament eines Unrechtssystems bilden, Verbrechen im Raum der Intimität.

Gerade Ihren Romanen ging umfangreiche Recherche voraus. Am Sonntagabend diskutieren Sie auf Schloss Ambras mit dem Historiker Michael Forcher über das Spannungsfeld von Erzählen und Erfinden. Was darf man erwarten?

Trojanow: Zunächst muss man sich wohl fragen, ob die Unterscheidung zwischen „den" Fakten und „der" Fiktion tatsächlich so klar ist. Historische Quellen sind Kinder ihrer Zeit — also unzuverlässig, mitunter einseitig oder das Produkt ideologischer Konstruktionen. Letztlich ist sowohl der Historiker als auch der Erzähler ein Spracharbeiter — und Sprache folgt keiner mathematischen Präzision. Es gibt mehr als richtig und falsch, in der Sprache gibt es Echo-Räume und Ambivalenzen. Es geht nicht nur darum, wann, wo und wie ein Text geschrieben wurde, sondern auch, wann, wo und wie er gelesen wird. Weder Historiker noch Romanciers bieten absolute Wahrheiten an, sondern Narrative, mehr oder weniger schlüssige Vorschläge, wie etwas gewesen sein könnte. Beides ist also mit Vorsicht zu genießen, aber beides kann im Idealfall genossen werden.

Das Gespräch führte Joachim Leitner