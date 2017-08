Innsbruck – Noch an jenem schicksalhaften Wahlabend im November 2016 hat Elfriede Jelinek mit der Arbeit an ihrem Trump-Stück begonnen. Eine stark gekürzte, englischsprachige Version davon wurde im März als „On the Royal Road. The Burgher King“ in New York, nur wenige Gehminuten vom Trump-Tower entfernt, präsentiert. Erstes Fazit der anwesenden Kritiker: Jelinek macht ihrer Verachtung für den neuen US-Präsidenten Luft. So weit, so erwartbar.

Es mag an den Kürzungen, vielleicht auch an der gespannten Erwartungshaltung gelegen haben, gerecht wird diese doch recht eindimensionale Lesart dem neuen Stück der österreichischen Literaturnobelpreisträgerin nicht. „Am Königsweg“ ist mehr als eine Tirade über Trump und dessen 140-Zeichen-Horizont.Und es ist viel mehr als aus Versatzstücken zusammengeklaubte Suada. Donald Trump ist – bei aller nachvollziehbaren Erschütterung über dessen tagtägliche Ausfälle – nur ein Symptom der Krankheit, die Jelinek hier diagnostiziert. Und er ist ein Vorwand, um am konkreten Beispiel zu erproben, ob politische Literatur abseits von Verschwörungsschmökern und Anklageschrift überhaupt noch möglich ist.

Wie, so könnte man die zentralste des an zentralen Fragen reichen Textes zusammenfassen, lässt sich noch Bedeutsames sagen, wenn Wahrheiten die Halbwertszeit von Wettervorhersagen haben? Und: Was bringt das Kratzen an der Oberfläche, wenn darunter nur weitere Oberflächen nach Aufmerksamkeit lechzen?

Für den Bayerischen Rundfunk hat der Jelinek-erfahrene Regisseur Karl Bruckmaier „Am Königsweg“ als Hörspiel in gleich zwei Fassungen inszeniert. Schon die erste, auf gut eine Stunde Laufzeit komprimierte Variante ist ein wahrhaft großer Wurf: Eine gefühlte Legion irrwitziger Cartoon-Stimmen – darunter die der „Muppets“ Miss Piggy und Kermit, aber auch Homer Simpson oder ein kehlig grantelnder Biertischpolterer – deklinieren sich durch eine Gegenwart, die einen König, wie den nun erwählten, ermöglicht hat: wild-assoziatives Kasperltheater mit beeindruckend breitem Referenzrahmen, billige Pointen und kunstvolle Kalauer bereiten erschreckende Aha-Momente vor – und münden in finaler Rat- und Tatlosigkeit.

Die zweite, ungleich längere, quasi direkt von Jelineks Manuskript übernommene Fassung, gestaltet den Weg dorthin – den Wolkenkuckuckskratzer hinauf und in die Unterwelt hinunter – in mitunter überfordernder Detailfülle aus. Bruckmaier taktet den wortgewaltigen Text (wortgewaltig, weil die Wörter beim Wort genommen werden) musikalisch: Erst Marschgetrommel, dann Blues, zuletzt klingt Händels „Occasional Oratorio“ an. Der Name Trump fällt nie. Warum auch?

Erstmals auf die Bühne kommt „Am Königsweg“ Ende Oktober im Schauspielhaus Hamburg. Falk Richter wird inszenieren. Ganz ohne die Chancen, aber auch frei von den Gefahren szenischer Festlegungen, haben die Hörspielfassungen die Latte dafür ziemlich hoch gelegt. (jole)

Hörspiel Elfriede Jelinek: Am Königsweg. Hörspiel in zwei Fassungen. Regie: Karl Bruckmaier. Belleville. 7 CDs, 376 Minuten, 28 Euro.