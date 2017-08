Hall – Die Freude ist groß bei den Sprachsalz-Machern. Nicht nur, weil die inzwischen 15. Auflage der Haller Literaturtage kurz bevorsteht, sondern auch, weil sich die finanzielle Situation des Festivals nach zuletzt „ziemlich mageren“ Jahren verbessert hat. Land und Bund hätten die Zuwendungen für das Festival erhöht, erklärte Mit­organisator Elias Schneitter im Rahmen der Sprachsalz-Programmpräsentation am Dienstag. Und auch die Gespräche mit der Stadt Hall seie­n auf einem guten Weg, so Schneitter. Eine Feststellung, die der Haller Bürgermeisterin Eva Maria Posch ein diskretes Nicken abtrotzte. Insgesamt verfügt Sprachsalz 2017 über ein Budget von knapp 90.000 Euro. Was ungefähr dem Finanzrahmen entspreche, „mit dem wir einst angefangen haben“, so Schneitter.

Außerdem sei es dem Sprachsalz-Team gelungen, eine große Fluglinie als neue­n Sponsor zu gewinnen. Was sich in den kommenden Jahren auch auf das Programm des Festivals auswirken könnte. Schließlich liegt ein Sprachsalz-Schwerpunkt nach wie vor in Übersee. Zeremonienmeister Heinz D. Heisl jedenfalls träumt bereits davon, Don DeLillo nach Hall lotsen zu können. Briefkontakt gäbe es bereits. Und vielleicht wird es ja doch noch was mit einer Lesung von T. C. Boyle, die seit Jahren einem Mantra gleich beschworen wird. „Dafür“, ergänzt Heisl, „braucht es freilich nicht nur die Bereitschaft der Autoren, sondern auch die der jeweiligen Verlage.“

Bevor nun aber die Schwergewichte der US-Literatur eingeflogen werden, gilt es Sprachsalz Nr. 15 über die Bühne zu bringen. Das Gros des Programms – Lesungen der schottischen Bestsellerautorin A. L. Kennedy, des preisgekrönten Deutschen Guntram Vesper oder Sacha Batthyany – war bereits bekannt. Dazu kommen von 8. bis 10. September unter anderem Auftritte der österreichischen Newcomerin Petra Piuk, der Norwegerin Vigdis Hjorth und des hochgelobten US-Amerikaners Josh Weil. Die Rolle des Lokalmatadors, der den Lesereigen am frühen Freitagnachmittag eröffnen wird, fällt heuer dem Innsbrucker Autor und Verleger Martin Kolozs zu. (jole)

