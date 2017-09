Hall – Lange Jahre galt Guntram Vesper als Meister der kleinen literarischen Formen. 1967 las er, gerade einmal 26 Jahre alt, beim letzten Treffen der „Gruppe 47“ – und schrieb darüber den wunderbaren Bericht „Eingeladen, meiner Hinrichtung beizuwohnen“. 1981 nahm er am Klagenfurter Bachmann-Wettbwerb teil. Vor allem für seine Lyrik wurde er vielfach mit Auszeichnungen und Stipendien bedacht. Dann – im Frühjahr 2016 – legt er mit „Frohburg“ einen Roman mit mehr als tausend Druckseiten vor. In mehrfacher Hinsicht ein „Opus magnum“.

Wobei: Gerade für das „magnum“ ist nicht zuletzt die Deutsche Post verantwortlich. Aus Ärger über deren Nachlässigkeit habe er sich 2009 einen Computer angeschafft – und dadurch die Vorzüge digitaler Textverarbeitungsprogrammen kennen gelernt, erzählt der 75-Jährige, der derzeit beim Haller Literaturfestival Sprachsalz zu Gast ist, im TT-Gespräch. „Es ist eine andere Art des Schreibens. Korrekturen lassen sich einfach erledigen. Das Schriftbild bleibt ruhig, auch wenn die Wege zum Satz unruhig sind.“ Trotzdem: Dass sich das, was er tippte, zum Roman ausdehnen würde, war zunächst nicht absehbar. „An eine Veröffentlichung dachte ich nicht. Ich schrieb für mich. Eine Erkrankung meines Vaters hatte mir vor Augen geführt, dass alles, was ein Leben ausmachte, alle Geschichten, Erfahrungen und Empfindungen, von einem Moment auf den anderen verschwinden könnten“, erklärt Vesper.

Ziemlich genau sechs Jahre hat Vesper an „Frohburg“ geschrieben. Insgesamt 2,4 Millionen Anschläge zählte die Datei, als er sie – noch immer unschlüssig – im Juni 2015 an den Frankfurter Verleger Klaus Schöffling mailte. Erst dessen Versicherung, dass es sich dabei nicht um einen „historischen Roman für fortgeschrittene Semester“ handle, habe ihn davon überzeugt, dass der Text auch andere Leser begeistern könnte.

Was aber ist „Frohburg“, dieser in seiner Detailfülle kaum zu fassende Text, dem Vesper das Motto „Für etwaige Zweifler also sei es Roman“ vorausschickt? Im Zentrum steht die ostdeutsche Stadt Frohburg, hier ist Guntram Vesper 1941 geboren. 1957 flüchtete er mit seinen Eltern unter dem Eindruck des von der Sowjetunion niedergeschlagenen Ungarnaufstands in den Westen. Auch diese Geschichte erzählt der autobiografisch grundierte Text – und bewegt sich davon ausgehend in verschiedenste Richtungen. Märchenhaftes trifft auf schonungslose Schilderungen aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, echte Kriminalfälle auf Räuberpistolen, die sich Karl May oder ein besonders durchtriebener Dorfchronist ausgedacht haben könnte – und alles verdichtet sich zu einer wildwuchernden Gesamtkomposition, die weniger einem narrativen, sondern einem assoziativen Ansatz zu folgen scheint. Oder, in Vespers eigenen Worten: „‚Frohburg‘ ist der Inhalt meines Kopfes. Das, was weg ist, wenn ich weg bin.“

Im Rahmen von Sprachsalz liest Guntram Vesper heute Samstag um 13 Uhr im Kleinen Kursaal Hall. (jole)