Von Joachim Leitner

Innsbruck – Die im Zusammenhang mit Robert Menasses dieser Tage erschienenem Roman „Die Hauptstadt“ viel gestellte Frage, ob denn Brüssels mausgrauer Beamtenapparat zum Romanthema tauge, zeugt von literarischer Kurzsichtigkeit. Man muss nicht notgedrungen auf Franz Kafka verweisen, um die „Romantauglichkeit“ – was für ein hirnrissiges Wort – bürokratischer Betriebsamkeit zu beweisen. Es reicht der Blick in eine beliebige Bahnhofsbuchhandlung. Da stapeln sich „Politthriller“. Auch bei Menasse übrigens gibt es einen Handlungsstrang, den man „Thriller“ oder „Krimi“ nennen könnte. Mit Auftragskiller und Kommissar. Und selbst der ist in seinen Wendungen so fein gearbeitet und klug inszeniert, dass man ihn nur schweren Herzens als möglichen Schwachpunkt eines an Höhepunkten reichen Romans ausmachen könnte.

Dass Robert Menasse einst nach Brüssel ging, um einen EU-Roman zu schreiben, war bekannt. Zunächst verarbeitete er seine Eindrücke und Erfahrungen allerdings zum Essay „Der europäische Landbote“ (2012), in dem er für ein nach-nationales Europa der Regionen plädierte. 2014 folgte mit „Heimat ist die schönste Utopie“ eine Sammlung von Vorträgen, die das Thema vertieften. Menasse, der in den 1990er-Jahren ein vielgefragter Österreich-Erklärer war, wurde zum meinungsmächtigen EU-Diagnostiker. Über die zahllosen Interviews und Festreden – etwa seine „Kritik der europäischen Vernunft“ im Europäischen Parlament in Straßburg – geriet beinahe aus dem Blick, dass der inzwischen 63-Jährige nicht nur ein treffsicherer politischer Kommentator, sondern auch ein brillanter Erzähler ist, Autor der wegweisenden „Trilogie der Entgeisterung“ (1988–1995) und des rätselhafterweise etwas in Vergessenheit geratenen Großromans „Die Vertreibung aus der Hölle“ (2001).

Schon im „Europäischen Landboten“ beschrieb Menasse die gesamteuropäische Gegenwart als Umbruchzeit – und zog dabei einen literarischen Vergleich: Man befinde sich derzeit „in der Situation der Figuren der großen Vorabend-Romane“. Jener Texte also, die – zumeist ohne es selbst zu wissen – vom Leben in einer zu Ende gehenden Epoche handeln.

In „Die Hauptstadt“, vielleicht wird man auch dieses Buch irgendwann als Vorabend-Roman lesen, füllt er diese These mit Leben – und gestaltet sie zum weitläufigen Panorama der Gegenwart aus: Die „europäische Idee“ droht zur Hohlformel zu werden, „Europa“ ist jene Sau, die von nationalen Wahlkämpfern und „besorgten Bürgern“ wortreich durchs Dorf getrieben wird. Gerade die Europäische Kommission – deren Arbeit Menasse ins Zentrum des Romans stellt – ist regelmäßiges Ziel verbaler Angriffe. Fenia Xenopoulou, griechisch-zypriotische Kommissionsbeamtin und eine von gleich mehreren Hauptfiguren des Romans, will das Image des – frei nach Hans Magnus Enzensberger – „sanften Monsters“ aufpolieren. Nicht aus bloßem Idealismus, sondern durchaus mit Blick auf eigenes Interesse: Sie arbeitet in der Generaldirektion Kultur – und die ist nachgerade karriereschädigend arm an Geld und Einfluss. Ein aufsehenerregendes Projekt soll ihre Laufbahn in die richtige Richtung schieben, ein spektakulärer Festakt zum Jahrestag der Kommissionsgründung.

Ein noch kleineres Rädchen, der Referent Martin Susman, erarbeitet dafür ein Konzept: Ausgerechnet in Auschwitz soll gefeiert werden, am besten mit Überlebenden der Shoah, schließlich war alle europäische Integration Reaktion auf den Zivilisationsbruch. Ganz ähnliche Überlegungen vertritt ein einst geachteter Wirtschaftsweiser vor Kollegen: Auschwitz sei die einzig denkbare Hauptstadt einer EU, die nationalstaatliche Wichtigtuerei überwunden hat.

Beide, Referent und Ökonom, stoßen, das darf verraten werden, auf Granit: Die Ursprungsidee hinter dem geeinten Europa ist zur Provokation geworden.

„Die Hauptstadt“ ist ein Mosaik solcher Episoden, viele führt Robert Menasse nach hintersinnigem Parallellauf meisterhaft zusammen, andere stehen für sich. Einige sind unfassbar komisch, andere ernüchternd. Langweilig sind sie nie. Nichts wirkt bemüht zurechtgestutzt oder entpuppt sich als reines Schmiermittel für die große Erzählmaschine. Es geht um große Politik und noch größeren Narzissmus, unlautere Absichten und laute Schlagzeilen, um Sisyphosarbeit und Symbolpolitik. Selbst – aber das nur am Rande – eine Erklärung, warum Real Madrid anno 1964 das Finale um den Europapokal der Landesmeister gegen Inter Mailand verlor, findet sich. Außerdem geht es um Schlachtabfälle, die man in China zu viel Geld machen könnte. Und um die nationalen Begehrlichkeiten, die das fernöstliche Schweineohrgeschäft weckt. Wobei das öffentliche Interesse daran überschaubar bleibt, weil ein echtes Schwein durch Brüssel rennt – und die trockene Politberichterstattung von den Titelseiten vertreibt.

„Die Hauptstadt“ ist ein beeindruckender Gesellschaftsroman für das 21. Jahrhundert. Er erzählt von einer Gesellschaft, die noch weit davon entfernt ist, das 20. Jahrhundert zu überwinden. Roman Robert Menasse: Die Hauptstadt. Suhrkamp, 460 Seiten, 24,70 Euro.