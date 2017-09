Von Claudia Funder

Lienz – Freude an Literatur vermitteln sowie der gemeinsame Genuss von Natur und regionalen Köstlichkeiten – das sind die reizvollen Zutaten des „Festivals der sprechenden Bücher“, das der Verein Litera Magica von 28. bis 30. September in Osttirol veranstaltet. Als Schau- und Hörplätze wurden drei Orte gewählt: Schloss Lengberg in Nikolsdorf, die Stadtbücherei Lienz und ein Waggon im Zug von Lienz nach Innichen.

Ziel des Dreitages-Events ist es, „Literatur einer breiten Bevölkerungsschicht näherzubringen“, erklärt Veranstalter Dieter Mayr-Hassler. Und zwar papierlos, in Form von Hörbüchern und Hörspielen.

Der Reigen startet am Donnerstag, 28. September, um 20 Uhr in der Bücherei Lienz mit den so genannten „Hörbuchschnipseln“, einer Art kurzweiliger Radio-Show zum Thema Hörbuch und Hörspiel. Serviert werden Kurzausschnitte aus Hörbüchern – ein wohldosierter Mix aus Neuheiten und Geheimtipps – samt Hintergründen und Kurzinfos zu den Autoren. Als inszeniertes Hörspiel wird „Krieg der Welten“ geboten. In Doppelconference führen Günter Rubik und Monika Röth vom Hörspielshop Audiamo durch das Programm. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 29. September, wird ab 18 Uhr zum Literatur-Dinner auf Schloss Lengberg in Nikolsdorf geladen. Nach einem Aperitif im Schlosshof und einem Menü im Rittersaal bringt das Audiamo-Live-Ensemble den Romanklassiker „In 80 Tagen um die Welt“ nach Jules Verne auf die Bühne. Autorin Sandra Wittmann interpretierte das Werk neu. Der kulinarisch-literarische Genuss kostet 40 Euro/Person. Eine Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor diesem Abend unter der Tel. 0664/ 1211978 ist erforderlich.

„Zügig“ geht es am Samstag, 30. September, ab 9.50 Uhr ins Festivalfinale. In einem Waggon der Bahn von Lienz nach Innichen wird eine gekürzte Version des Live-Hörspiels „In 80 Tagen um die Welt“ erfahrbar sein. Zurück nach Lienz geht es gemeinsam mit dem eigenen Rad oder einem Leihmodell.

Auf kreative Passagiere wartet übrigens ein besonderes Zuckerl. „Alle, die im Jules-Verne-Look zum Lienzer Bahnhof kommen, fahren mit dem Zug und dem Leihrad gratis“, verrät Mayr-Hassler. Zusätzlich kann man zwei Tickets für das Literatur-Dinner 2018 gewinnen. Es lohnt sich also, sich vorab ins Anno-dazumal-Kostüm zu werfen.

Das Festival wird von einer Reihe von Sponsoren mitfinanziert und – es soll wachsen. „Wir planen, es mittelfristig auf eine ganze Festivalwoche zu erweitern“, ergänzt Dieter Mayr-Hassler.

Infos sind auch unter www.litera-magica.at abrufbar.