Von Edith Schlocker

Innsbruck – Was für ein Tag es war, an dem und durch was der Großvater für Nelli zum Helden wurde, wird hier nicht verraten. Zu schade wäre es, die Lust zu schmälern, selbst dieses berührende kleine Stück Literatur zu inhalieren. In dem sich der schreibende Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer wieder einmal als wunderbarer Meister der schnörkellos knappen Form erweist. Um mit nur wenigen Worten Metaphern für Existenzielles zu erfinden. Egal, ob es um die Rückkehr der Schwalben, um den durch das Hutgeschäft schwebenden „Isoldenoberkörper“, ein geheimnisumflortes Bild oder den Tod geht.

„Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ spielt auf einem Bauernhof in der Nähe von Linz in den Monaten vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und wird aus der Perspektive von Nelli erzählt. So wird die etwa 13-Jährige jedenfalls von einer Bauernfamilie genannt, die den offensichtlich traumatisierten Kriegsflüchtling aus dem Osten bei sich aufgenommen hat. Ihre Erinnerungen an das Früher sind ebenso vage wie glasklar. Eine Ambivalenz, die die gesamte Geschichte durchzieht, in der nichts wirklich eindeutig ist, vieles so sein kann und auch ganz anders. Wofür sich der Leser entscheidet, bleibt dessen subjektivem Blick auf Gut und Böse, Recht und Gerechtigkeit überlassen. Nicht zuletzt auch dann, wenn es um die titelgebende Heldentat geht.

Hochgatterer zelebriert die Geschichte als spannende Versuchsanordnung gemäß Giorgio Agambens Satz, den der Autor als Prolog dem von ihm Geschriebenen vorangesetzt hat: „Der Ausnahmezustand bezeichnet nicht die Diktatur, sondern einen rechtsfreien Raum, eine Zone der Anomie, in der alle rechtlichen Bestimmungen – insbesondere die Unterscheidung zwischen öffentlich und privat – außer Kraft gesetzt sind.“

Mit dem Auftauchen eines jungen Russen, der sich zwar als Donauschwabe ausgibt, in Wirklichkeit aber ein entflohener Zwangsarbeiter ist, kommt Spannung in den Plot. Berührend beschreibt der Autor die zarten Gefühle, die sich zwischen einer der fast erwachsenen Bauerntöchter und dem geheimnisvollen neuen Knecht entwickeln. Der sich als Maler outet und wie seinen Augapfel eine Rolle hütet, in der sich aber nicht etwa seine eigenen suprematistischen Werke, sondern ein Bild – der Beschreibung nach eines von Franz Marc – befindet, das er aus der Kunstsammlung Hermann Görings gestohlen hat.

Hochgatteres in kammermusikalischer Dichte erzählte Geschichte von einem Leben im Ausnahmezustand hat es auf die Longlist des Österreichischen Buchpreises geschafft. Ob es für die Shortlist reicht, wird man in drei Wochen wissen.

Erzählung Paulus Hochgatterer: Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war. Deuticke, 111 Seiten, 18,50 Euro.