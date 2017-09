Imst – Am Mittwoch, 20. September, bieten die Imster Jazzknödler ein besonderes Schmankerl – einen Literaturabend mit dem Schriftsteller Norbert Gstrein und der Tyroll Literaturkombo.

Der international bekannte Ötztaler Autor liest ab 20 Uhr im Gasthof Hirschen Auszüge aus seinen Kolumnen. Dabei ist auch durchaus Pikantes: Er schreibt dort über „Schottenröcke und eine Wichsleber“, „Herrenwitze von Frauen und das Jahr des Arsches“, aber auch über Dorfschriftsteller und seine Liebe zu dem großen kroatischen Autor Miroslav Krleža, eine Reise nach Syrien im Jahr vor dem Krieg, über das Gehen im Eis ohne Schuhe und über Russen, die in Wirklichkeit Deutsche sind. Umrahmt wird der Abend von der Tyroll Literaturkombo in der Besetzung Marlon Prantl, Reinhard Tamerl, Jürgen „Navy“ Nawratil, Christian Unsinn. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich in der Tyrolia Imst bzw. an der Abendkasse. Reservierungen info@hirschen-imst.com oder Tel. 05412/6901. (TT)