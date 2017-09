Innsbruck – Sechs Geschichten, voll von Trauer, Verlusten und Erinnerung, eingebettet in ein phantastisches Pflanzen- und Tierreich, umspült von Wassern aller Art, formen den soeben bei C.H. Beck veröffentlichten Band „Die Tiefe“. Der 1973 in Cleveland, Ohio geborene Anthony Doerr, dessen 2014 auf Deutsch erschienener Roman „Alles Licht, das wir nicht sehen“ mit dem Pulitzer-Preis geadelt wurde, trat bereits davor, mehrfach ausgezeichnet, als Meister der literarischen Kurzform in Erscheinung. Die nun vorliegenden „Stories“ entführen den Leser in verschiedenste Winkel der Erde, in das Nordamerika der Weltwirtschaftskrise wie der Gegenwart, ins Hamburg der NS-Zeit, nach China, Südkorea und an die Ufer der Memel in Litauen. Dorthin, nach Litauen, das Opa Z. als „Fußmatte von tausend Kriegen“ beschreibt, verschlägt es, nach dem Krebstod beider Eltern, die in den USA aufgewachsene fünfzehnjährige Allison. Bei ihrem Großvater findet sie einen Weg zu sich, entdeckt Bilder, die ihr helfen, ihre „Große Trübsal“ zu überwinden. Auf dem titelgebenden Fluss, dem „grünen Geist“ Litauens, geht sie mit der steinalten Mrs. Sabo auf eine fast magische Jagd nach dem längst vertriebenen Stör und spürt so der mütterlichen Landschaft und ihrem Schmerz nach. Wasser bildet auch das zentrale Element in der Erzählung „Dorf 113“. Ein gigantisches Staudamm-Projekt in China, angelehnt an die 2008 fertiggestellte Staumauer am Jangtsekiang, zerstört die dörfliche Lebenswelt der „Samenhüterin“. In Sprachbildern, die wie chinesische Tuschezeichnungen die eigenwillige Poesie der Natur beschwören, schildert Doerr das bald in den Wassern untergehende Reich der alten Frau, in der ein letztes Mal die „erdigen Ellbogen der Kürbisranken“ sie beglücken und „Bienen mit ihren schweren Körben durch die Straßen (treiben), offenbar betrunken“. Am letzten Tag, bevor der Fluss zu steigen beginnt, wird sie das Dorf verlassen und in die bedrohliche Stadt ziehen, wo „die Tage aus Zwielicht gemacht (scheinen)“. Gewandt meidet Doerr die Untiefen sentimentaler Naturverherrlichung, vielmehr stellt er Flora und Fauna seinen Protagonisten als Spiegel ihrer Seelen zur Verfügung. Imogene füttert begeistert die Vögel in ihrem Garten und möchte nichts lieber, als dem Wunsch ihres Mannes nach einem Haus voller Kinder zu entsprechen. Das bleibt ihnen versagt, am langen Marsch durch das Programm der künstlichen Befruchtung zerreißt das feine Gespinst ihrer Beziehung. In „Nachwelt“, der längsten Erzählung des Bandes, versinkt die Kinderbuchillustratorin und prämierte Karottenzüchterin Esther, der im Gegensatz zu ihren Freundinnen im Hamburger jüdischen Waisenhaus als Jugendliche die Flucht in die USA gelungen ist, in ihren Erinnerungen und vereint sich sterbend mit der Vergangenheit. Ein Buch der Geschichten, das sehr gelungen in innere Landschaften führt. (lietz) Erzählungen Anthony Doerr: Die Tiefe. Aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. C. H. Beck, 267 Seiten, 22,70 Euro.