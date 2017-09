Von Catharina Oblasser

Lienz – „Habt acht“ hieß es für Oswald „Ossi“ Blassnig erst ungewöhnlich spät. Blassnig, der in Lienz lebt und heute 69 Jahre alt ist, besuchte nach Volks- und Hauptschule das musisch-pädagogische Gymnasium in Innsbruck und ließ sich danach zum Lehrer ausbilden. Nach Stationen an Volks- und Hauptschulen in Matrei und Lienz war er sechs Jahre Direktor der Volksschule Michael Gamper in Lienz.

„Während der ersten Jahre meiner Berufslaufbahn wurden viele Lehrer gebraucht“, sagt Blassnig. Es habe eine Abmachung gegeben, diese dringend benötigten Lehrkräfte vorerst vom Wehrdienst zu befreien.

„Im Jahr 1980 erwischte es mich aber doch“, erinnert sich Blassnig. Er stand mitten im Beruf, hatte Familie und drei Kinder, als der Brief eintraf. „Eines Tages kam der Brief mit der Aufforderung zur Nachmusterung“, erzählt er. „Nachdem ich für tauglich befunden wurde, rückte ich zur Kaderausbildung in die Franz-Josefs-Kaserne ein.“

Und dort gab es ein unverhofftes Wiedersehen mit Kameraden, die er einst als Kinder oder Jugendliche gekannt hatte. „Ich traf etliche meiner ehemaligen Schüler wieder. Die halbe Kompanie hatte ich früher unterrichtet“, sagt der Lehrer und Literat. Das war ein großes Hallo. „Ja Herr Lehrer, was tust denn du da?“, hieß es oft genug. „Die meisten meiner früheren Schüler habe ich noch wiedererkannt“, erzählt Blassnig.

Als Lehrer für Englisch, Maschinschreiben, Deutsch, Religion, Informatik und Bildnerische Erziehung war Blassnig „streng, aber gerecht“, wie er sich selbst beschreibt. Dass seine Schüler ihn schätzten, machte sich bei der gemeinsamen Soldatenausbildung bemerkbar. „Die Schüler hätten ja tausend Möglichkeiten gehabt, sich an mir zu rächen, wenn sie gewollt hätten“, schmunzelt Blassnig. Doch die Kameradschaft stellte sich schnell ein. Hilfreich dabei war sicherlich auch, dass der damals 32-Jährige den „Jungspunden“ sportlich in nichts nachstand. „Ich hatte damals die beste Kondition meines Lebens und bin immer mit den Jungen mitgerannt.“ Schließlich wurde Ossi Blassnig sogar zum Soldatenvertreter gewählt, eine Art „Klassensprecher“ für die Rekruten.

All das beschreibt der Literat in seinem neuen Buch „Mit Verlaub Herr O“, das Ende November im Vindobona-Verlag erscheinen soll. Auf den 180 Seiten finden sich aber nicht nur heitere Anekdoten über einen Lehrer, der mit seinen ehemaligen Schülern Dienst beim Bundesheer tut. Den besagten „Herrn O“ gab es tatsächlich, und zwar als Blassnig in Baden bei Wien seine Ausbildung zum Kraftfahr-Unteroffizier absolvierte. „Es gab Aussagen von ihm, ganz nebenbei, die andere vielleicht gar nicht wahrgenommen haben“, erzählt der Osttiroler. „Politisch und weltanschaulich fand ich sie unzumutbar.“ Obwohl der Satz des Buchtitels „Mit Verlaub Herr O“ von Blassnig nie ausgesprochen wurde, so prägt er doch den Inhalt des Buches. „Ich nehme immer wieder Bezug auf diese Äußerungen, wie in einem erdachten Dialog.“