Von Theresa Mair

Innsbruck – „Noch ein letzter Blick zurückgeworfen auf die theuere Heimstätte, wo die Kinder geboren wurden, wo der Vater, der Großvater und der Urgroßvater gelebt und gestorben, dann ging es einzeln oder in Gruppen über die steilen Berglehnen zu Thal, die Kinder vo­raus, ihnen folgte die Mutter, den Säugling auf dem Arm, folgte der Vater und die übrigen Männer, schwere Lasten auf Karren und Bergschlitten keuchend mit sich schleppend.“

Es war im September 1837, als Anton von Gasteiger diese Zeilen schrieb. Der k. u. k.Kreishauptmann von Schwaz hatte die letzte große religiös motivierte Vertreibung Mitteleuropas miterlebt. Rund 420 Zillertaler Protestanten waren vor die Wahl gestellt worden: Heimat oder Glauben? Tirol sollte katholisch bleiben, das Zillertal protestantenfrei werden. Begleitet von Eindrücken aus Zeitzeugen-Dokumenten spürten Annegret Waldner und Sonja Fankhauser im Sommer 2008 den Zillertalern auf ihrem 700 Kilometer langen Weg nach Preußen nach.

Die Volkskundlerinnen – Waldner ist Deutsche, Fankhauser gebürtige Kärntnerin – haben sich an der Universität Innsbruck kennen gelernt. Mit einem Aushang suchte Waldner nach einer Begleitung für das Vorhaben. Die Einzige, die sich meldete, war Fankhauser. „Es war eine fruchtbare Zusammenarbeit. Inzwischen ist eine tiefe Freundschaft entstanden“, erzählt Waldner.

Was haben die Leute damals gesehen? Was sieht man heute noch davon? Diese Fragen haben die Wissenschafterinnen angetrieben. „Es gibt viel Literatur über die Zillertaler Protestanten, aber es hat nie jemand etwas über den Weg geschrieben und wie sie nach Preußen gekommen sind“, sagt Waldner. Ein Jahr lang recherchierten die Frauen, ergänzten sich in den Nachforschungen über das Schicksal der Bauern, Mägde, Knechte und Zollhäusler, die das Tal verlassen mussten. Fankhauser ist katholisch, wie Waldner beschreibt. Sie selbst evangelisch. Die eine konzentrierte sich auf die Geschichte, bei der anderen kam das konfessionelle Interesse, vor allem die Auseinandersetzung mit dem Geheimprotestantismus, durch. Die Gams auf dem Zillertaler Ranzen etwa sei das Erkennungszeichen für Protestanten gewesen. Die Gämse stand für Gott, weil sie so scharfsinnig sei, dass sie Gutes von Bösem unterscheiden kann.

Mit wenig Gewand und viel Schreibzeug im Rucksack ging es los. Von Strass nach Wörgl und St. Johann, weiter nach Reichenhall, Salzburg, Linz, ins Hausruckviertel und immer weiter, über Tschechien bis ins heutige Polen. Sechs Wochen waren sie „zügig unterwegs“. Die Zillertaler hatten damals drei Wochen Zeit.

Beamte der Habsburger passten auf, dass keiner ausscherte oder zurückging. „Wir versuchten zu verstehen, wie sie sich gefühlt haben, in der Kälte, mit schlechten Schuhen auf den alten Straßentrassen. Es müssen gewaltige Eindrücke für die Bauern gewesen sein, den Reichtum der Städte kennen zu lernen. Denn auch wirtschaftlich ging es den Tirolern nach den Franzosenkriegen schlecht“, schildert Waldner.

Den Pfad erarbeiteten sich die Forscherinnen selbst. Kartenmaterial war schwer aufzutreiben, die Verständigung oft hürdenreich. Ihre „Hinweisschilder“ waren alte Wegkreuze, Meilensteine und Stadttore, die bereits die Zillertaler auf ihrem beschwerlichen Fußmarsch passieren mussten.

Unsicher oder gar ängstlich fühlten sich die Frauen nie. „Europa ist heute offen, wir wurden kein einziges Mal nach dem Pass gefragt. Das ist ein Unterschied zu damals, als es eine Kontrolle nach der anderen gab“, sagt Waldner, die in Götzens wohnt und als freie Autorin arbeitet. Als sie dann oberhalb von Mysłakowice, dem polnischen Dorf, das bis 1945 Zillerthal-Erdmannsdorf hieß, ankamen, konnten sie nachfühlen, wie es für die Auswanderer war, auf das „gelobte Land“ zu schauen, Für gut 100 Jahre war es ihnen neue Heimat. Der König von Preußen ließ für sie Zillertaler Bauernhöfe erbauen. Doch in den Nachkriegswirren mussten die Deutschstämmigen Polen verlassen, sie wurden gen Westen getrieben. Ins Zillertal kehrte keiner zurück.

Waldner und Fankhauser wünschen sich, dass sich viele auf den Weg der Zillertaler machen. „Dort kann man auf unausgetretenen Pfaden vieles entdecken.“ In dem Führer „Von Zillerthal nach Zillerthal“ (MyMorawa, 276 S., 18,90 Euro) beschreiben sie die Route und sie halten Vorträge. Der nächste wird am 11.10. um 19.30 Uhr in der Gemeinde Birgitz über die Bühne gehen. Am 28.11. um 20 Uhr sind die Forscherinnen in der Volkshochschule Innsbruck zu Gast.