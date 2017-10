Von Bernadette Lietzow

Wien – Der ursprüngliche Plan Michael Aldrians, für einen Reiseführer Venedig „wie ein Pathologe (zu) sezieren“, das „Gehirn“ der Stadt in den Archiven und Bibliotheken zu erforschen, in den Restaurants und auf Märkten der Serenissima deren „Verdauungsorgane“ zu sichten, um schließlich den Venenbahnen, den Gassen und Kanälen, zu folgen, wird brutal durchkreuzt. In seinem neuen Roman, dem ersten Teil einer Venedig-Trilogie, schickt Gerhard Roth den Protagonisten im Beisein des Lesepublikums auf die titelgebende „Irrfahrt“, an deren Ende fünf Tote zu beklagen sein werden. Schließlich ist eine Ebene, die in das kunstvolle Buch-Gebäude eingezogen ist, eine Krimihandlung.

Winterlicher Nebel, Hochwasser, ausgelassene wie unheimliche Maskierte und sinistere Gestalten sind auch hier die Zutaten, die das Kolorit der Lagunenstadt offensichtlich auszumachen haben. Roth konterkariert allerdings das wohlige Verlassen auf derlei literarische Traditionen und damit verbundene Erwartungshaltungen ebenso gelassen wie gewitzt. In der „Zeitkapsel“ Venedig, wie der Autor Aldrian die unsterbliche Touristenbühne deuten lässt, gerät dieser in einen Strudel glänzend erzählter mafiöser Machenschaften, die jedoch überstrahlt werden vom schillernden Innenleben eines Helden auf der Suche nach dem gültigen Weg, in auf geistiger Auseinandersetzung basierender Klarheit zu leben. Am Ende der knapp 500 Seiten möchte man ihn persönlich kennen lernen, diesen eigentümlich altmodischen Herren in mittleren Jahren, der aufgrund eines Hörsturzes gezwungen ist, den Beruf als Souffleur an der Wiener Staatsoper aufzugeben, und sich, zutiefst verunsichert von der nunmehrigen „Bedeutungslosigkeit“, zu seinem in Venedig lebenden Bruder Jakob aufmacht.

Abseits der äußeren Ereignisse, von denen nur so viel verraten sei, als dass der Bruder und dessen Frau Elena auf geheimnisvolle Weise verschwunden sind, teilt Aldrian die Faszination seines Schöpfers für historische Orte in­stitutioneller Wissenskonzentration und Machtausübung. Während er dem Rätsel rund um seine Verwandten auf die Spur kommen will, lernt man mit ihm Venedig auf besondere Art kennen. Im Staatsarchiv taucht Aldrian mithilfe der Recherchewut Gerhard Roths tief hinab in die Geschichte der Pest, die die Stadt mit ungeheurem Bevölkerungsverlust in den Fängen gehalten hat, und sinniert, angesichts eines verwahrlosten Aktenraumes mit allerlei dem Verfall preisgegebenen Dokumenten über die „Verwandlung von Zeit in Vergessen“. Einblicke, wie so viele in diesem Roman, die das Lesen in ein Weiterdenken überführen. Des Schriftstellers Interesse für die eindrucksvollen Universen „Geisteskranker“, das auch der jahrzehntelangen Beschäftigung und tiefen Verbundenheit mit den Künstlern aus Gugging zugrunde liegt, lässt Michael Aldrian der ehemaligen Psychiatrie auf der Laguneninsel San Servolo einen Besuch abstatten.

Dazwischen, begleitet von allerlei Begegnungen mit seltsam über die Geschehnisse rund um seinen Bruder Informierten, legt er immer wieder äußerst animierend beschriebene kulinarische Pausen ein. Er stärkt sich im Caffè Florian, in allerlei Restaurants und Bars oder durchstreift den Rialto-Markt auf der Suche nach Zutaten für das Abendmahl. Denn Aldrian ist abseits seines Steckenpferdes der Zauberei, was ihm im Übrigen in all den unschönen Kalamitäten, in die er gerät, zugutekommt, auch ein Zauberkünstler am Herd, zumindest, wenn er seine neue Liebe bekocht. Gerhard Roth gesellt der im Grunde als Hagestolz konstruierten Hauptfigur nämlich im Lauf der Geschichte eine Gefährtin bei, die zugleich kluge wie warmherzige Beatrice. Dabei gelingt, was sehr schnell schal und aufgesetzt sein kann, die Darstellung von Glück inmitten von Gefahr, Zweifel und Trauer. Komplettiert wird damit ein Roman, der in allen seinen meisterhaft miteinander verwobenen Elementen ein bestechend weises und zudem auf höchstem Niveau unterhaltsames Leseabenteuer ist. Unbedingt ganz oben auf die Packliste für den nächsten Venedig-Besuch setzen!