Von Christiane Fasching

Innsbruck – Am Anfang steht ein Unfall. Und ein junger Mann vor der Leiche seiner Mutter, die kopfüber in ihr schneebedecktes rotes Auto eingekeilt ist. Später wird man erfahren, dass der junge Mann Jan heißt und die Frau in dem Wagen seine Adoptivmutter war. Betrunken prallte sie im winterlichen Kirchberg auf einen Baum, einen Davids-Ahorn, in dessen Rinde die Buchstaben „R“, „E“ und „V“ eingeritzt sind – Fragmente des Worts „Forever“, Fragmente einer generationsübergreifenden Geschichte, die um Liebe und Freundschaft, Verluste und Bindungsängste kreist und der Judith W. Taschler in ihrem neuen Roman „David“ nachspürt.

Einst war dieser Baum ein Symbol des Lebens, der zu Magdalena Millet, der zweiten Hauptfigur des Buches führt. Ihr Großvater David brachte das Pflänzchen seiner Frau Clara aus der französischen Kriegsgefangenschaft mit – und wie’s von einem Mann verlangt wird, zeugte er mit ihr auch noch einen Sohn. Doch die Geburt von Richard, der erstaunlicherweise die gleichen dunklen Augen wie ein französischer Offizier hat, sollte David nicht mehr erleben. Nicht der einzige Verlust in der Familie Millet: Magdalenas Eltern sterben, als sie ein kleines Kind ist, auch ihre geliebte Großmutter, bei der sie zunächst aufwächst, geht viel zu früh – Magdalena muss ins Heim und versucht später in Thailand ihr Glück, erst Jahrzehnte später kehrt sie an jenen Ort zurück, der ihr nur kurz Heimat war. Dort pfeift sie gleich einmal Jan zusammen, der sich über die keifende Frau wundert.

„Fremd wäre sie überall, da konnte sie es auch hier sein“, heißt es in Taschlers virtuos verschachteltem Roman, den man ungern wieder aus der Hand legt. Zum einen treibt den Leser die Neugierde an: Welche Geheimnisse stecken hinter den verwitterten Bruchstücken des vermeintlichen Für-immer-Schwurs? Ist es tatsächlich nur ein Zufall, dass Jans Adoptivmutter just dort starb, wo Magdalena einst tiefglücklich und todtraurig war? Und was hat es mit den Bindungsängsten der beiden Protagonisten auf sich?

Das Verschlingen von Taschlers fünftem Roman hat aber auch praktische Gründe: Wer das Beziehungspuzzle nicht in einem Zug durchliest, der läuft Gefahr, den geschickt verdrehten Erzählfaden zu verlieren. Taschler, die wie ihr Romanheld Jan selbst bei Adoptiveltern aufwuchs, drängt ihre Leser sanft in die Rolle des Detektivs, der zwischendurch auch einmal zurückblättern muss, um das von Perspektivenwechseln und Zeitsprüngen durchzogene Geflecht in allen Details zu durchschauen. Man tut es mit Genuss, weil Taschler greifbare Figuren zeichnet, die lebendige Bilder im Kopf entstehen lassen. Das Anfangsbild würde man aber lieber wieder vergessen.