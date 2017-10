Von Catharina Oblasser

Sillian – Bernhard Aichner und Thomas Raab gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Krimiautoren in Österreich und darüber hinaus. Aichner, der Osttiroler Wurzeln hat, machte zuletzt mit seiner Totenfrau-Trilogie Furore. Die Bücher sollen in den USA verfilmt werden.

Thomas Raab, der in Wien lebt, ist für seine Krimis rund um den „Metzger“ bekannt. Zwei wurden bereits verfilmt, sein aktuelles Buch „Still – Chronik eines Mörders“ wird gerade fürs Kino adaptiert.

Was beide Superstars der Krimiszene vereint: Sie treten am Sonntag, den 15. Oktober, im Rahmen des Krimifestes Tirol gemeinsam im Kultursaal Sillian auf. Geplant ist eine Krimi-Matinee, die um 11 Uhr beginnt. Zustande kam die Veranstaltung, weil Bernhard Aichner schon seit Beginn seiner Schriftsteller-Karriere ein enges Verhältnis zu seiner Heimat Sillian hat – und umgekehrt, wie Büchereileiterin und Organisatorin Karin Klammer erzählt. „Wir hatten in der Bücherei schon viele Lesungen mit ihm, auch als er noch gar nicht so bekannt war. Seither sind wir in Freundschaft verbunden.“ Als das Krimifest Tirol in Vorbereitung war, habe Aichner die Krimi-Duett-Lesung mit Thomas Raab in Sillian auf die Beine gestellt, erzählt Klammer.

Der Eintritt am 15. Oktober um 11 Uhr im Kultursaal ist frei. Es gibt die Möglichkeit, Bücher signieren zu lassen und mit den Autoren zu plaudern. Wer sich einfindet, kann mit mehr als einer Lesung rechnen. Auf der Bühne wird nämlich auch ein Klavier stehen. Was damit geplant ist, bleibt – ganz stilecht – bis zum 15. Oktober noch ein Geheimnis. Mehr Infos sind unter krimifest.at zu finden.