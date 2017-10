Von Christian J. Winder

Innsbruck – Träumen Computer von elektrischen Schafen? Diese Frage stellte bereits Philipp K. Dick (Blade Runner) vor bald fünfzig Jahren – und die Antwort kennen wir noch immer nicht. Vielleicht dauert es aber nicht mehr lange, bis uns dieses Wissen zugänglich wird: Die Forschung nach einer künstlichen Intelligenz läuft auf Hochtouren, Facebooks Marc Zuckerberg und Teslas Elon Musk liegen einander in den Haaren, ob die Entwicklung der artifiziellen Intelligenz (AI) unkontrolliert weiterlaufen soll.

In der hochgerüsteten Datenwelt im Umfeld von Cyberkrieg und Firewalls passiert etwas: Ein an sich nicht besonders spektakulärer Computervirus wird freigesetzt; über Bots verbreitet er sich rasch weiter. Freilich merkt davon zu Beginn noch niemand wirklich etwas, ein kleiner Stromausfall hier, eine Leitungsstörung dort, dem wird nicht viel Bedeutung beigemessen. Die Aufgabe des Virus ist es – wie beim biologischen Bruder –, sich pandemisch zu verbreiten und dabei zu mutieren. Eine weitere Komponente des Virus allerdings ist auch, dass sich die befallenen Rechner vernetzen. Auf diese Weise entsteht ein künstliches neuronales Netz, wird durch die weltumspannenden Datenschnittstellen ein gigantisches künstliches Gehirn gebildet. Und diese Struktur erlangt von einem Schritt zum nächsten die notwendige kritische Masse, um zu denken zu beginnen. Das ist die Geburtstunde der artifiziellen Intelligenz. Von diesem Zeitpunkt an wächst der Cyberorganismus gezielt und exponentiell.

Die Menschen, die in Andreas Brandhorsts Geschichte vorkommen, sind – all ihrem Bemühen zum Trotz – letztlich nur zum Zuschauen verurteilt. Während die Falken mit Bomben und Granaten vorgehen wollen, versuchen die Vorausschauenden mitzudenken, so unvorstellbar das angesichts dieser Denkmaschine sein mag.

Gelungen ist Andreas Brandhorst ein spannender Wissenschaftsthriller, der mit viel Fachkunde das virulente Thema aufgreift und so neben hochwertiger Unterhaltung auch einen klugen Beitrag zur Diskussion liefert. Thriller Andreas Brandhorst: Das Erwachen. Piper Verlag, 735 Seiten, 17,50 Euro.