Reutte – Es war die heutige Höhere Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe, an welcher Wolfgang Ruepp einst als junger Deutsch- und Sportlehrer seine Pädagogenlaufbahn begann. Und genau dort schloss sich jetzt für den Reuttener der Kreis – mit der Präsentation seines vierten Buches. Unter dem Titel „imlehrlauf.com – 40 Momente aus Lehrerleben“, erschienen im Ehrenberg-Verlag, gewährt Ruepp tiefe, reflektierte und teilweise sehr intime Einblicke in seinen Beruf als Lehrer. Dazu zählen auch Tabuthemen wie Burnout oder Liebes­beziehungen zwischen Lehrern und Schülern.

„Wer sich an seine Schulzeit erinnert, dem kommen sofort interessante Figuren und prägende Episoden in den Sinn. Diese Menschen und Geschichten sind unmittelbar mit Emotionen verknüpft. Freude, Wut, Angst – vieles hat das individuelle Schulleben geprägt. Der Blick auf solche Erinnerungen ist oft eingeschränkt und reduziert“, meint Ruepp. Das Buch solle in erster Linie den „Fokus erweitern und den Blick auf Schule und Unterricht verfeinern“. Ruepp – Lehrer, Dozent, Erwachsenenbildner sowie Schulevaluator und Berater bei Schulentwicklungsprozessen in Österreich und der Schweiz – wollte ursprünglich einen Roman schreiben. Diese Idee hat er jedoch rasch verworfen. Stattdessen wurde das Buch eine Collage mit 40 Momentaufnahmen.

„imlehrlauf.com“ ist aber nicht nur eine Lektüre, sondern auch ein Experiment. „Gleichzeitig mit der Buchpräsentation ging auch die Website imlehrlauf.com online. Dort können Lehrerinnen und Lehrer ihre persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse und Gedanken veröffentlichen. Momente aus vielen Lehrerleben sollen so zusammengetragen werden. Vielleicht gibt’s so viele Beiträge, dass wieder ein Buch dabei herauskommt“, ist Verleger Matthias Huter gespannt. Damit werde das Buch auf jeden Fall Teil eines organischen Konstrukts, das wachse und gedeihe. Die vielen Bilder von Lehrerleben sollen dadurch in den Köpfen von Lehrern, Schülern und Eltern bunter und noch realer werden.

Das Buch „imlehrlauf.com – 40 Momente aus Lehrerleben“ (Ehrenberg-Verlag, ISBN 978-3-901821-30-1, 112 Seiten, Preis 16,90 Euro) ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Nähere Infos zum Verfassen eigener Momentaufnahmen gibt’s unter www.imlehrlauf.com. (TT, fasi)