Wien – Der vielfach ausgezeichnete Kinderbuchautor und Illustrator Erwin Moser ist am Mittwochabend im Alter von 63 Jahren in Wien gestorben. Dies bestätigte Mosers Ehefrau, Ruth Moser, am Freitag der APA. Der Autor litt seit 16 Jahren an einer schweren Krankheit. Er zählt zu den großen Namen der deutschsprachigen Kinderliteratur.

Ihr Mann habe bis zuletzt um sein Leben gekämpft, sagte Ruth Moser. Besonders die letzten zwei Jahre wären eine schwere Zeit gewesen. Er sei immer schwächer geworden. Der Schriftsteller litt an ALS, einer Erkrankung des Nervensystems. Ihr Mann wäre durch die Krankheit in seinem Körper gefangen gewesen, so die Witwe. Sein Dahinscheiden sei auch eine Befreiung für ihn.

Der spätere Kinderbuchautor kam in Wien zur Welt und wuchs im burgenländischen Gols auf. Nach einer Lehre als Schriftsetzer versuchte er sich später als Maler. Durch einen Illustrationsauftrag kam er auf die Idee, das zu machen, was er schon immer machen wollte: Geschichten schreiben und Bilder dazu malen.

1980 veröffentlichte er sein erstes Buch „Jenseits der großen Sümpfe“. In den folgenden 30 Jahren erschienen über 100 Bücher, darunter sechs Kinderromane, Fabel- und Bilderbücher. Die Werke Mosers wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Der Autor ist Träger zahlreicher Kinder- und Jugendbuchpreise sowie des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. In den 30 Jahren seines Schaffens habe ihr Mann soviel gearbeitet wie andere in drei Leben schaffen, so Ruth Moser.

Mit Unterstützung seiner Frau gelang es trotz Krankheit, seit 2010 viele seiner Bücher neu zusammenzustellen und neu aufzulegen. Zu seinem 60. Geburtstag widmete Moser die Gemeinde Gols im örtlichen Weinkulturhaus ein Museum, in dem Kinderbuchillustrationen und Manuskripte aus seinem Werk gezeigt werden. Die Leitung des Museums hat seine Frau über.

Das Begräbnis ist für 28. Oktober in Gols vorgesehen. Es werden auch zahlreiche Autorenkollegen erwartet. (APA)