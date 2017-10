Von Joachim Leitner

Innsbruck – 1995 hieß die „Primetime“ noch Hauptabendprogramm, aber der Krimi gehörte bereits dazu. Also schrieb Manfred Rebhandl einen Krimi und verkaufte ihn an den ORF. „Abgründe“ gilt heute nicht nur unter TV-Historikern als besondere Preziose: Er ist einer von nur zwei in Österreich produzierten Filmen der deutschen Krimireihe „Polizeiruf 110“ und Helmut Berger spielte die Hauptrolle.

„Danach war ich jahrelang ziemlich gut im Geschäft, dann ein bisschen weniger“, erzählt Rebhandl. Er schrieb TV- und Kinofilme. „Doch irgendwann war ich es leid, dass mir dauernd jemand ins Handwerk pfuschte – und man es jedem recht machen sollte“. Rebhandl fasste einen Entschluss: „Ich schreibe etwas, wo mir keiner dreinredet – und damit es richtig fetzt, schrieb ich eben einen Krimi.“ „Fetzt“ darf man übrigens auch wörtlich verstehen: In „Lebensabende und Blutbäder“, Rebhandls erstem Roman um den beinahe frühpensionierten Gendarmen Biermösel, wimmelt es im so gar nicht postkartentauglichen Ausseerland von Blasenkranken, denen es aus dem Feinripp tröpfelt. „Ich habe alles daran gesetzt, etwas besonders Unverfilmbares zu schreiben“, sagt Rebhandl.

Die Literaturkritik war sich daraufhin schnell einig: Rebhandl ist die „Edelfeder des Trash“. Ein Zuschreibung, die ihn nicht weiter störe, sagt er. Auch wenn sie etwas einseitig sei. „Meine Texte sind ja kein Trash-Geschreibsel. Ich mag es direkt und unverblümt, aber ich lege es nicht darauf an, dass das, was ich schreibe, besonders arg ist.“