Innsbruck – Ihre ganz persönliche „Tour de France“ absolvierten Asterix und Obelix bereits 1963. Nach Spanien verschlug es die beiden unbeugsamen Gallier 1969, bei den Briten prügelten sie sich schon drei Jahre davor. Es folgten Visiten bei den Schweizern, auf Korsika, in Griechenland, Belgien, in Übersee, dem Nahen Osten und im Morgenland. Und jetzt – im 37. Band von Europas erfolgreichster Comic-Reihe – also Italien. Da waren sie noch nie. In Rom schon. Aber Rom ist nicht Italien. Und Italien im Jahre 50 vor Christus ein von der römischen Zentralmacht nur nachlässigst kontrollierter Fleckerlteppich eigensinnig vor sich hin wurstelnder Regionen. Ein bisschen so wie heute also. Ganz heutig ist auch der Vorwand, der Asterix und Obelix nach Italien führt: Sie nehmen an einem Wagenrennen teil, einer antiken Variante des „Giro d’Italia“ – von Modicia (Monza) nach Neapolis. Ein Großereignis. Und das Mega-Ablenkungsmanöver eines stümperhaften Senators, der als Straßenbaubeauftragter versagt. Noch verfilzter wird das Unternehmen, weil Cäsar, auch so ein PR-Genie, einen römischen Sieger wünscht – und keiner der Strategen mit zwei Galliern im Teilnehmerfeld gerechnet hat. Nur ein geschäftstüchtiger Fabrikant von Geschmacklosigkeiten vermag gallischem Sportsgeist Werbewert abzutrotzen. Er trägt die Züge Silvio Berlusconis, heißt aber Croesus Lupus.

Didier Conrad (Zeichnungen) und Jean-Yves Ferri (Text) drücken im dritten von ihnen verantworteten „Asterix“-Band „Asterix in Italien“ gehörig auf die Tube. Das Erzähltempo ist – gemäß dem Thema – schneller. So schnell, dass manche etwas feinsinnigere Pointe beinahe übersehen wird: Obelix’ eigenwillige Auslegung des Stendhal-Syndroms in Florentia (Florenz) etwa ist ein humoristisches Glanzstück, das wohl auch dem 1977 verstorbenen René Goscinny, der „Asterix“ einst erfand, gefallen hätte. Dass dazwischen auch Gemeinplätze gekreuzt und die eine oder andere Geschmacksverirrung in Kauf genommen werden muss, scheint den Autoren und ihren Figuren bewusst: So eine Hatz durch Italien sei wie eine Pauschalreise, sagt Obelix an einer Stelle. Auch Pauschalreisen können lehrreich und lustig sein. (jole)