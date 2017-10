Von Bernadette Lietzow

Wien – „Lernet russisch, lernet von Petersburg“ war schon im Frühjahr 1917 auf einem Wiener Flugblatt zu lesen. Die Februarrevolution in Russland, jenes Riesenreiches, mit dem man seit drei Jahren im Krieg stand, hatte soeben die Zarenherrschaft hinweggefegt und nicht nur in Wien machte sich die geschundene Bevölkerung in so genannten „Hungerkrawallen“, Streiks und Unruhen seitens der Arbeiterschaft die Parolen der russischen Revolutionäre zu eigen. Forderungen wie der Achtstundentag oder das Frauenwahlrecht, die die sozialdemokratische Partei erhob, parallel mit nationalen Ansprüchen, die den Zusammenhalt im Vielvölkerstaat bedrohten, veranlassten die Wiener Regierung, Reformen in Aussicht zu stellen, was dem gemäßigt deutschnationalen Abgeordneten Josef Redlich den Kommentar entlockte, diese sei „vor lauter Angst ganz sozialdemokratisch“ geworden. Evident ist, dass der Weltkrieg zunehmend als Desaster empfunden wurde, alle Seiten kriegsmüde den Frieden herbeisehnten und mit der Schwächung Russlands das Wegbröckeln eines Gegners erhofft wurde.

Wie die durch die Februarrevolution und in weiterer Folge durch die Oktoberrevolution, die sich kommende Woche zum hundertsten Mal jährt, angestoßenen und bis zum heutigen Tag wirksamen Umwälzungen aus österreichischer Perspektive wahrgenommen wurden, zeigt die Historikerin Verena Moritz in dem bei Residenz erschienenen Band „1917. Österreichische Stimmen zur Revolution“ auf spannende Weise. Ihr war es wichtig, ergänzend zu den großen Gesamtdarstellungen außerordentlicher Wissenschafter wie Orlando Figes („Hundert Jahre Revolution“) oder Stephen A. Smith („Revolution in Russland“), eine „andere Geschichte der Revolution zu schreiben“. Das Ergebnis ihrer Bemühungen ist eine Erzählung der Ereignisse „aus nächster Nähe“ im Einfangen von authentischen (österreichischen) Stimmen, deren Ton und Aussage noch nicht durch spätere Erkenntnisse sowie eine Historisierung geformt sind.

„Es ist das ,Jetzt‘, das die verschriftlichten Erlebnisse prägt“, betont die Forscherin und lässt in den klug zusammengestellten Quellen österreichische, in Russland internierte Kriegsgefangene ebenso zu Wort kommen wie Politiker, Offiziere der k.u.k. Monarchie oder Diplomaten. Die Augenzeugenberichte spiegeln nicht nur die soziale Herkunft, den Beruf oder die politische Einstellung der Verfasser wider, sie zeigen deutlich, dass die Geschehnisse sehr wohl als drastischer Zeitenwandel, der weit über Russland ausstrahlt, wahrgenommen wurden. Die Revolution erreichte auch die Kriegsgefangenenlager, wobei offensichtlich wird, dass die Insassen weniger von den politischen Inhalten wie vielmehr von der Frage bewegt waren, wann ein Friedensschluss die ersehnte Heimkehr ermöglichen wird.

Auf Seiten der Politik befürchtete man die Indoktrinierung der österreichischen Arbeiter mit den Ideen der Bolschewiki und stellte zudem Russlandheimkehrer unter Verdacht. Interessant, und unter anderem mit einem Beitrag für die Arbeiterzeitung belegt, ist die Haltung Otto Bauers, der sich seit Herbst 1914 in russischer Gefangenschaft befand und in St. Petersburg die Wirren nach dem Februar 1917 beobachtete. Seine Begeisterung für den politischen Aufbruch ist begleitet vom Entsetzen über die Eskalation der Gewalt, vor der er seine österreichischen Genossen warnt.

„Am Anfang war das Archiv“, fasst Verena Moritz pointiert die Herangehensweise an ihr Buchprojekt zusammen, das als „Quellenband“ vordergründig trocken erscheinen mag, sich aber als äußerst packende, vielschichtige Analyse eines Epochenbruchs empfiehlt.

Verena Moritz: 1917. Österreichische Stimmen zur Revolution. Residenz Verlag 2017, 288 S., 24 Euro.