Von Simone Tschol

Elmen – Acht Tage lang feierte Tirol das erste große Krimifest mit Auftritten und Lesungen von über 30 Krimigrößen. Und Elmen feierte mit. Bernhard Aichner, Bestsellerautor und Mitinitiator des Krimifestes, las im vollbesetzten Gemeindehaus aus dem letzten Teil der „Totenfrau-Trilogie“.

„Bei einer Exhumierung auf einem Innsbrucker Friedhof werden in einem Sarg zwei Köpfe und vier Beine gefunden. Das ist zu viel“, holte Aichner die Zuhörer gleich mitten in die Geschichte seiner unkonventionellen Heldin, der Bestatterin Brünhilde Blum. Blum führt einen blutigen Rachefeldzug gegen die Mörder ihres Mannes. Sie bringt Leute um und zerstückelt sie. „Und trotzdem mag man Blum. Die Leser fiebern mit ihr mit und heißen sogar gut, was sie macht. Ich finde das toll“, meinte Aichner mit einem breiten Lächeln im Gesicht und fügte hinzu: „Man hofft immer wieder, dass sie davonkommt, weil sie alles tut, um ihre Töchter zu beschützen. Und durch ihre Kinder wird sie menschlich.“

Alle drei Romane, „Totenfrau“, „Totenhaus“ und „Totenrausch“, katapultierten sich über Nacht in die Bestsellerlisten. Dies liegt wohl auch an der Schreibweise von Aichner, einem gebürtigen Osttiroler. Seine kurzen, prägnanten Sätze sorgen für Tempo und Spannung.

Die Romane wurden in zahlreiche Sprachen, sogar ins Koreanische, übersetzt. Eine US-Produktionsfirma hat sich die Filmrechte gesichert. „Totenfrau“ wird schon bald als Serie verfilmt.