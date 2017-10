In dieser Woche erscheint das Buch „Die Trikont Story", das sie zusammen mit Christof Meueler geschrieben haben. Sie lassen darin die Geschichte des Münchner Musiklabels Trikont Revue passieren. Trikont-Chef Achim Bergmann wurde vor wenigen Tagen auf der Frankfurter Buchmesse von einem rechten Schläger attackiert.

Franz Dobler: Er hat bei der Veranstaltung eines rechten Verlags lautstark gegen das protestiert, was er da gehört hat und dafür wurde ihm zweimal ins Gesicht geschlagen. Er tat im Grunde das, was Trikont seit fünfzig Jahren macht. Er setzte sich für das Andere ein, das auch da ist und verteidigt werden muss. Diese rechten Verlage gibt es seit Jahren auf der Messe, aber der Vorfall zeigt, dass sich Deutschland verändert. Ihr Selbstvertrauen ist gewachsen, sie treten ganz anders auf — und sie treten zu.

Empfinden Sie den Rechtsruck in fast ganz Europa als bedrohlich?

Dobler: Ich finde es bedrohlich, dass ein Thema, die Flüchtlingsfrage, alles andere überdeckt. Und dass rechte Bewegungen das als Sprungbrett nützen — und alle anderen Parteien nachziehen.

Sie engagieren sich in Augsburg als Flüchtlingshelfer.

Dobler: Das ist für mich ein Akt der Selbstverteidigung. Wir verteidigen die Werte, die unsere Gesellschaft ausmachen, dazu gehört das Asylrecht, das schon allein deshalb bedroht ist, weil man Wahlen gewinnen kann, wenn man es in Frage stellt.

Ihr Roman „Ein Schlag ins Gesicht" ist Ihr erster, der als Krimi ausgewiesen ist. Marketing oder ein Bekenntnis zum Genre, mit dem Sie schon bei „Ein Bulle im Zug" geliebäugelt haben?

Dobler: Bücher werden immer irgendwo einsortiert. Und vielen scheint dieses Einsortieren sehr wichtig. Ich zähle mich schon zu denen, die seit Jahren versuchen klarzustellen, dass solche Grenzen Blödsinn sind. Aber sie halten sich tapfer. Krimi hier, „normale Literatur" da. Was auch immer „normal" heißen soll. Die Grenze muss verteidigt werden.

Einer, mit dem Sie in diesem Zusammenhang immer wieder hart ins Gericht gingen, ist Martin Walser.

Dobler: Er eignet sich gut, um eine Frontlinie zu markieren. Ich hielt ihn schon für dubios, bevor er seine seltsame Rede in der Paulskirche gehalten hat. Ich hatte nie den Eindruck, dass mir seine Texte etwas zu sagen haben, weder politisch noch ästhetisch. Ich weiß, dass viele dann sagen, ich sei bloß neidisch, weil ich weniger erfolgreich oder berühmt bin. Aber darum geht es mir nicht. Ich sage nur, wenn Walser oder Grass die großen Helden sind, die in der deutschen Literatur was gelten, dann ist es schlecht um diese Literatur bestellt.

War diese Enttäuschung einer der Gründe, dass Sie 2010 eine Zeitlang auf dem Bau gearbeitet haben?

Dobler: Nein. Das hatte praktische Gründe. Es hing damit zusammen, dass der Journalismus für Freelancer völlig kaputt ist. Das war immer meine ökonomische Basis. Doch es wurde immer schwieriger, Themen und Texte unterzubringen. Ich dachte mir: Dann kann ich gleich etwas anderes tun — und hab' einen freien Kopf fürs Schreiben. Ich war da schon über 50 und so lange Autor, dass es gut getan hat, etwas anderes zu machen.

Sie waren auch schon über 50, als Sie für „Ein Bulle im Zug" 2015 den Deutschen Krimipreis gekriegt haben. Denkt man da manchmal: Wo war der ganze Zuspruch, als ich vor 20 Jahren gute Bücher geschrieben habe?

Dobler: Es ging immer auf und ab, hin und her. Ich kann mich da nicht beklagen.

Immer wieder wird auf den ganz eigenen Sound Ihrer Texte hingewiesen. Welche Rolle spielt Musik für Ihr Schreiben?

Dobler: Ich habe viel über Musik geschrieben. Und Musik fließt sicher auch in andere Texte hinein. Darauf lege ich es aber nicht an — es ergibt sich einfach. Nicht nur was Rhythmus oder Form betrifft, auch inhaltlich ergeben sich manchmal Bezüge.

Läuft Musik, während Sie schreiben?

Dobler: Fast nie. Manchmal hilft mir ein Lied zum Reinkommen, wenn ich nach einer bestimmten Stimmung suche. Aber beim Schreiben lenkt mich Musik ab. Wenn sie scheiße ist, lenkt sie mich ab. Und wenn sie gut ist, lenkt sie mich auch ab. Da lass' ich sie lieber weg.

Das Gespräch führte Joachim Leitner