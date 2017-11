Innsbruck – Facebook-Poetin. Alltags-Beobachterin. Provokateurin. Rotes Tuch mit rotem Kapperl. Und bald auch Kabarett-Preisträgerin. Für Stefanie Sargnagel braucht’s viele Schubladen. In ihren Texten prallt Witz auf Wucht, nicht minder wuchtig fallen die Reaktionen darauf aus. So ließ Anfang des Jahres ein satirischer – und bewusst grenzwertiger – Tagebucheintrag über den vermeintlich unmenschlichen Umgang mit Katzenbabys kleinformatige Sittenwächter empört Sturm laufen. Der Shitstorm hatte aber auch was Gutes, wie die streitbare Autorin im TT-Interview erklärt. Ein Gespräch über die aktuelle Sexismus-Debatte, beflügelnde Wut und die Angst vor Schwarz-Blau.

In Ihrem Buch „Statusmeldungen“ heißt es in einem Eintrag von 2015: „Ich find’s blöd, dass man sich jetzt entscheiden muss, wen man mehr hasst: Ausländer oder Frauen.“ Täuscht’s oder werden angesichts der #metoo-Debatte vielerorts Frauen gerade mehr gehasst? Stefanie Sargnagel: Weil die Vorwürfe, die jetzt laut werden, gegen Männer gerichtet sind, die keine Ausländer sind, passiert’s schnell, dass sie als unglaubwürdig abgetan werden. Wenn hingegen eine Frau sagt, von einem Flüchtling begrabscht oder belästigt worden zu sein, dann weckt das bei rechten und konservativen Männern sofort den Beschützerinstinkt. Doch bei weißen und mächtigen Tätern tauchen genau aus diesen Kreisen auch schnell wieder Zweifel auf.

Im Glossar richten Sie sich an rechtskonservative Männer, die versuchen, Sie in Angst zu versetzen. Und schreiben: „Eure Wut beflügelt mich.“ Aber kann Wut nicht auch lähmen? Sargnagel: Ich bin in dieser Hinsicht generell recht widerständig: Wenn mich jemand einschüchtern will, dann stachelt mich das eigentlich nur an. Aber das ist sicher eine Wesensfrage. Dazu kommt, dass ich ein gutes Umfeld von Leuten hab’, die mich unterstützen. Hätte ich das nicht, dann wäre die Hetze, die mir oft entgegenschlägt, sicher auch verletzend. Aber solange mich nur Leute hassen, deren Einstellung ich eh nicht mag, ist mir das recht egal.

Wurden Sie auch schon einmal persönlich angegriffen? Sargnagel: Eigentlich nicht. Aber gerade, wo dieser medial breitgetretene Babykatzen-Shitstorm auf mich niedergeprasselt ist, bin ich abends kaum ausgegangen – vielleicht hab’ ich mir dadurch ja auch komische Begegnungen mit irgendwelchen B’soffenen erspart. Denn wenn mich jetzt wirklich jemand deppert auf der Straße angehen würde, dann würd’ ich das auch sicher nicht so leicht wegstecken wie die Meldungen im Netz.

Der Hass im Netz kränkt Sie nicht? Sargnagel: Na ja, es drückt mir durchaus auf die Laune. Aber ich bin einfach viel zu neugierig, ich will tatsächlich alles lesen, was die Leut’ über mich posten. Und das macht mich dann auch aggressiv, weil ich oft eine latente Frauenfeindlichkeit raushöre. Wenn ich ein Typ wäre, dann wär’ die Reaktion auf mich eine andere.

Inwiefern? Sargnagel: Ich hab’ das Gefühl, dass man Frauen lieber hatet. Selbst Frauen hassen Frauen leichter. Man muss nur an Nina Proll denken, die in meinen Augen durchaus einen Scheiß geredet hat und damit ja total polarisiert hat. Aber in Wirklichkeit gäb’s in diesem Zusammenhang ja extrem viele Männer, auf die man losgehen könnte. Bei Typen geht’s dann aber durch.

Haben Sie das Gefühl, dass Sie für Männer eine Bedrohung darstellen? Sargnagel: Für rechte und konservative Männer sicher. Die haben einfach ein Problem damit, wenn Frauen nicht einer gewissen Rolle entsprechen. Aber das ist mir erst bewusst geworden, seit ich bekannter geworden bin. Und ich find’s irgendwie komisch, dass ich als so extrem provokativ wahrgenommen werde – weil ich find’ mich gar nicht so provokativ. Ich pöbel ja nicht ständig herum, sondern schreib’ hauptsächlich Alltagsanekdoten. Es gibt viele Kabarettisten, die Witze über die FPÖ machen, aber die landen dann nicht auf dem Scheiterhaufen. Von mir fühlen sich ja Leute schon provoziert, wenn ich mit einem Loch in der Strumpfhose bei „Willkommen Österreich“ sitze.

Österreich steuert auf eine schwarz-blaue Regierung zu. Im Jahr 2000 gab’s noch einen internationalen Aufschrei. Wie erklären Sie sich, dass der nun weitgehend ausbleibt? Sargnagel: Dadurch, dass es einen starken Rechtsruck in ganz Europa gibt, gehen nun Sachen, die früher nicht gingen. Und das beobachte ich schon mit einem gewissen Entsetzen. Auch deshalb, weil ja auch immer mehr Menschen aus dem Kulturbetrieb mit rechten Ideen kokettieren.

Ihren Texten wird von Kritikern oft das Literarische abgesprochen. Sehen Sie sich selbst als Schriftstellerin? Sargnagel: Ich sehe mich schon als Autorin: Ich schreibe Texte und verkaufe Bücher, das ist nun einmal Autorenschaft. Der Grund, warum mir das Literarische abgesprochen wird, liegt vielleicht daran, dass ich mit einer simplen Sprache arbeite, die ich allerdings sehr bewusst einsetze. Dazu kommt, dass meine Texte sehr humoristisch sind. Und wenn im deutschsprachigen Raum etwas zu lustig ist, dann ist es halt keine Kunst mehr.

Am 20. November bekommen Sie beim Österreichischen Kabarettpreis den Sonderpreis verliehen. Mit der Begründung, dass Sie den „öffentlichen Diskurs mit und über Satire anheizen“. Fühlen Sie sich in der Rolle der Anheizerin wohl? Sargnagel: So unangenehm ein Shitstorm auch sein mag, so gut finde ich es, was dadurch zu Tage kommt. Wenn die FPÖ extrem gegen mich als Person hetzt oder die Kronenzeitung meine Adresse veröffentlicht, dann find’ ich das schon demaskierend.

Ihre Leserschaft ist – wohl auch bedingt durch den Publikumspreis beim Bachmannpreis – breiter geworden. Bringt das auch Nachteile mit sich? Sargnagel: Ich glaub’ gar nicht, dass das so viel mit dem Bachmannpreis zu tun hat, der ist zwar sehr anerkannt, aber doch auch sehr nischig. Da hatte der „Babykatzengate“ eigentlich einen viel größeren Werbeeffekt für mich. Und ich hab’ jetzt schon auch das Gefühl, dass ich von einer breiteren Leserschaft nicht immer richtig verstanden werde. Als ich nur von einem kleinen Indie-Publikum wahrgenommen wurde, war ich weniger in Erklärungsnot.

Gibt es auch Pläne für einen Roman? Sargnagel: An sich mag ich diese Mischung aus kurzen Texten und Comics, die ich mache, schon sehr gerne. Aber ich hab’ jetzt einen Vertrag unterschrieben, dass ich in zwei Jahren wieder ein Buch herausbringe. Und da will ich probieren, was Längeres zu schreiben. Ob’s mir gelingt, weiß ich aber nicht. Ich hab’ von 15 bis 20 ein Internet-Tagebuch geführt und ich hab’ mir überlegt, ob das die Basis sein könnte. Da sind nämlich ganz lustige G’schichten drin. Und ich hab’ eh das Gefühl, dass ich immer fader werde.

Das Gespräch führte Christiane Fasching