Landeck – Wie man in den Himmel kommt, ist eine Frage, die wohl niemand beantworten kann. Ein Weg sei wohl der über die Psalme. „Sie sind die Tore in den Himmel“, meinte der Theologe Bernd Fetzer bei der Buchpräsentation „Reifes Korn keimt aufs Neue“ kürzlich in der Tyrolia Landeck.

Inspiriert von einem Seminar, trat der Theologe mit der Idee an die Obfrau der Plattform für Oberländer Autorinnen, Angelika Polak-Pollhammer, heran, alttestamentarische Psalmen neu zu interpretieren. Schnell konnte sie ihre Kolleginnen Brigitte Thurner, Christiana Pucher, Gerda Bernhart, Lea Jehle, Annemarie Regensburger, Ingeborg Schmid-Mummert und Alexandra Kleinheinz begeistern. Was folgte, waren die intensive Auseinandersetzung mit Psalmen, ein Ergründen der historischen Dimension und ein Aneignen des Hintergrundwissens. Schließlich waren es mehr als hundert Interpretationen, welche in das mit dem Titel „Reifes Korn keimt aufs Neue“ im Kyrene-Verlag erschienene Werk aufgenommen wurden. Über die Qualität der Beiträge meinte Bernd Fetzer: „Es galt, eine allgemein verständliche Sprache zu finden. Das Ergebnis ist höchst erfreulich. Die Interpretationen sind dazu angetan, Menschen zusammenzubringen und Emotionen zu wecken.“ Erhältlich ist das 135 Seiten umfassende Werk bei der Tyrolia. (hau)