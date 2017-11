Innsbruck – Elia Barceló ist eine beherzte wie kluge Beobachterin, egal, ob es um die Vielfalt der europäischen Sprachen geht oder um die Sogwirkung von Fantasy auf Jugendliche. In ihren ins Deutsche übersetzten Büchern bringt die gebürtige Spanierin, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Innsbruck lebt, so manch ein Lebensgeheimnis ans Tageslicht. Das war in ihrem Erfolgsroman „Das Geheimnis des Goldschmieds“ (2005) so, in dem Kriminalroman „Töchter des Schweigens“ (2012), und ist auch heute so in ihrem neue­n Roman „Das Licht von Marokko“.

Geheimnisse tragen alle mit sich, einige machen mit Lebenslügen ihr Glück, nicht wenige verbergen Schuld und Mord unter dem Mantel der Vergangenheit. Der neue Roman ist ein fetter Schmöker, der sich für eine Verfilmung geradezu anbietet. Helena Guerrer­o ist eine Weltenbummlerin, die als Malerin rund um den Erdball Erfolge feiert. Ihr Markenzeichen ist ein beunruhigender Schatten in ihren Gemälden. Der Schatten steht für ein Familien­geheimnis, vor dem Helena davonläuft. Zeit für Barceló, eine Familienaufstellung anzuzetteln und eine spanische Szenerie des 20. und jungen 21. Jahrhunderts auszubreiten. Ihr Blick fällt dabei auf Spanisch-Marokko, das von 1912 bis 1956 bestand, und von wo aus Francisco Franco 1936 seinen Putsch gegen die spanische Regierung startete. Der Verlauf ist bekannt, Bürgerkrieg und Francos Diktatur bis zu seinem Tod 1975.

Helena hat mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem Schwager glückreiche Tage auf dem Familiensitz in Marokko verbracht. Bei einem Fest 1969 wird jedoch Helenas Schwester ermordet. Der Tod und die Frage der Schuld bleiben für Helena ungeklärt, die Familie scheint sich aufzulösen. Jahrzehnte später nimmt Helena in Madrid eine Kiste mit Briefen und Erinnerungsstücken ihrer Mutter in Empfang. Zwischen Zeiten und Orten pendelnd lässt sich das Puzzle zusammensetzen. (strosa) Roman Elia Barceló. „Das Licht von Marokko“. Aus dem Spanischen von Anja Rüdiger. Pendo Verlag, 490 Seiten, 18,99 Euro.