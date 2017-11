Von Joachim Leitner

Innsbruck – Volksschauspieler, das erklärt sich quasi von selbst, sind populär. Zumeist, weil sie Figuren darstellen, deren Motivation und Macken Identifikation erlauben. Im Gegensatz zu den großen Bühnen- und Leinwandgöttern zum Beispiel, die selbst in auf grimmigsten Realismus angelegten Inszenierungen immer ein Ideal verkörpern.

Folgt man dieser Definition – und lässt für einen Moment außen vor, dass Schauspiel auch ein Handwerk ist – kommt man gar nicht umhin, Josef Hader einen Volksschauspieler zu nennen: Filme, in denen er zumeist in tragender Rolle mitspielt, die Wolf-Haas-Adaptionen um den kopfwehgeplagten Simon Brenner zum Beispiel, aber auch die, die er mitgeschrieben oder wie zuletzt „Wilde Maus“ inszeniert hat, zählen zu den kommerziell erfolgreichsten des jeweiligen Kinojahres; Und auch seine Bühnenprogramme sind keine saisonalen Hits, sondern über Jahre ungebrochen gefragte Dauerbrenner.

Doch gerade Volksschauspieler Hader wehrt sich im Gespräch mit dem Wiener Filmjournalisten Andreas Ungerböck gegen die Zuschreibung: Er begreife sich mehr als „Autor, der auch spielt“, sagt Hader – und halte es mit dem Nicht-Volksschauspieler Helmut Qualtinger, der immer Dinge gemacht habe, „die verhindert haben, dass er einer wird“. Ungerböcks umfangreiches Interview ist das Kernstück der neuen Textsammlung „Josef Hader. Filme und mehr“, die das Werden des Charaktermimen Josef Hader nachzeichnet. Ein bisschen liest sich das Buch, wie eine Festschrift: Es gibt anekdotisch-feuilletonistische Beiträge, etwa die von Doris Knecht und Maria Hofstätter – und solche, die einen wohlwollend-kritischen, filmwissenschaftlichen Blick auf Haders – auf den ersten Blick überraschend umfangreiches – Œuvre werfen.

Die Geschichte, freilich die in den so unterschiedlichen Texten erzählt wird, ist immer die gleiche: die eines angehenden Kleinkünstler, der sich eine Bühnenfigur gleichen Namens erfunden hat – und dem es gelang, diese mit Filmfiguren zu verschmelzen. Hader bleibt Hader. Ohne sich zu wiederholen. Und ohne dass der gewachsene Ruhm das überschattet, was es zu verkörpern gilt. Darin – im offenbar reibungsfreien Miteinander der Demut des Menschendarstellers und der Strahlkraft eines Stars – liegt Josef Haders großes Geheimnis. Und auch das ist mit „Volksschauspieler“ ziemlich präzise beschrieben. Volksschauspieler übrigens, sagt Josef Hader, heiße für ihn, „auf eine lässige Art dem Affen Zucker zu geben“. Wie das geht, macht gerade er seit beinahe drei Jahrzehnten vor. Egal, ob er das nun will – oder eben nicht. Sachbuch Andreas Ungerböck (Hg.): Josef Hader. Filme und mehr. Schüren Verlag. 191 Seiten, 20,50 Euro.