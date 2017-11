Längenfeld – „Wenn di Zeit kimmet – Gedichte zur Advent- und Weihnachtszeit in Ötztaler Mundart“, so nennt sich ein soeben neu herausgekommenes Buch, das Dialektdichter Hubert Brenn zusammen mit dem Fotografen Anton Klocker und dessen ebenfalls fotografierenden Tochter Rebecca im Eigenverlag herausgebracht hat. Für das Trio ist Weihnachten nicht nur die stimmungsvollste und schönste, sondern auch die tiefgehendste und wichtigste sowie kinderbezogenste und auf den Mitmenschen hin ausgerichtete Zeit im Jahr. Die Texte sind dementsprechend dem Kalender im volkskundlichen Jahres­kreis nach geordnet.

In seinen Gedichten und Texten greift Brenn die archetypischen Motive der Advent- und Weihnachtszeit in ihrer zeitlosen Gültigkeit auf. Beim verwendeten sprachlichen Medium, der ursprünglichen Mittelötztaler Mundart von Längenfeld, handelt es sich laut Vorspann „um eine der ältesten südbairischen Binnenmundarten und die letzte noch lebende Quelle des Mittelhochdeutschen voll großer Authentizität und kraftvollen Sprachmustern“. Die Mundartgedichte bleiben unübersetzt. Für die beiden Lichtbildner waren sie „ikonographische Inspiration für zahlreiche stimmungsvolle Bilder und Composings in modernster digitaler Fototechnik im Sinne von Fine Art Photography mit faszinierenden Lichtstimmungen und hoher Aussagekraft“. (best)