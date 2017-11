Landeck – Seine spektakulärste Leistung war die 1220 Meter lange Route „Weg durch den Fisch“ (Schwierigkeitsgrad 7b+) in den Dolomiten. Der Ötztaler Hansjörg Auer, 33 Jahre, schaffte dieses Meisterstück „Free Solo“ (ohne Sicherung) in zwei Stunden und 50 Minuten. Seine erste publizistische Leistung, die er am Freitag vor 150 Besuchern in den Landecker Wirtschaftsschulen vorgestellt hat, ist kürzlich in Buchform erschienen – Titel „Südwand, vom Free-Solo-Kletterer zum Profibergsteiger“.

Einen „Ghostwriter“ hat er nicht gehabt, stellte er klar. „Jede Zeile ist von mir selbst geschrieben.“ Vier Jahre Arbeit steckte er in das Projekt. „Schon als Neunjähriger habe ich erste Notizen von Wanderungen gemacht“, erzählte Auer. „Aber nie hätte ich mir gedacht, dass ich einmal Autor werden würde.“ In dem Werk geht es um „Vernunft und Leidenschaft des Bergsteigens“, erhältlich in der Buchhandlung Tyrolia. (hwe)