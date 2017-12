Von Edith Schlocker

Innsbruck — Der 100. Geburtstag, den die fotografierende Geografin und Volkskundlerin Erika Hubatschek heuer gefeiert hätte, nimmt ihre Tochter und Nachlassverwalterin Irmgard Hubatschek zum Anlass, ihrer vor sieben Jahren verstorbenen Mutter eine Reihe von Ausstellungen und zwei sehr unterschiedlich konzipierte neue Bücher zu widmen. Wobei jenes, das liebevoll das Leben der am 5. Oktober 1917 in Klagenfurt in eine gutbürgerliche altösterreichische Familie hineingeborenen Erika Hubatschek akribisch nachzeichnet, besonders die interessieren wird, die die Wahltirolerin gekannt haben bzw. sich gern an sie als begeisternde Lehrerin erinnern.

Das Buch zeigt nicht nur die Künstlerin in sämtlichen Lebensaltern, im Kreis der großen Familie genauso wie einsam auf Berggipfeln oder als im Alter viel Gefeierte. In der Form von Briefen kommt die Künstlerin auch selbst zu Wort, genauso wie eine ganze Reihe von Menschen, die Erika Hubatschek als Mensch wie als fotografierende Chronistin einer bergbäuerlichen Welt geschätzt haben, die es in dieser Form längst nicht mehr gibt. Wobei Erika Huba­tschek ganz besonders „ihre" Bergbäuerinnen am Herzen gelegen sind. Mit denen schon die junge Studentin tatkräftig mitgearbeitet hat — immer mit ihrem Fotoapparat in der Schürze.

Das Buch „Frauen — Women" ist diesen gern vergessenen Alltagsheldinnen gewidmet. Ihrer Arbeit, deren Schwere oft durch die prachtvollen landschaftlichen Kulissen auf einen ersten Blick oft idyllisch verklärt daherkommen. Einem Mythos, mit dem Hubatschek gründlich aufräumt, auch wenn viel Lebensfreude aus ihren wunderschön komponierten Schwarzweißbildern spricht.

Fotoband Irmtraud Huba­tscheck: Erika Hubatschek — Ein Portrait im Spiegel. Edition Hubatscheck. 320 S., 475 Abb., 44,90 Euro. Fotoband Irmtraud und Erika Hubatscheck: Frauen — Women. Edition Hubatscheck. 156 S., 160 Abb., 39,90 Euro.