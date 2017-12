Von Christoph Blassnig

Kartitsch – Der Erste Weltkrieg unter Beteiligung von vierzig Staaten hatte 17 Millionen Tote gefordert. Eine Menschheitstragödie, die sich nie wiederholen dürfe, hatte man auch im Pustertal gemeint. Doch schon 1929 hatte der Börsenkrach in New York verheerende wirtschaftliche Auswirkungen auf die Welt. Auch Österreich war davon erfasst.

Und auf den Bergbauernhöfen im Osttiroler Oberland herrschten wie aus dem Nichts Arbeitslosigkeit, Hunger und bittere Not. Holzwirtschaft und Landarbeit konnten keine Erträge mehr liefern. Ganze Liegenschaften kamen unter den Hammer. Die ohnehin klammen Kassen der Gemeinden wurden durch die staatlich aufgetragene Armenhilfe gänzlich geleert.

Den Versprechungen eines starken Mannes und seiner uniformierten Gefolgsleute folgten die Menschen in der Hoffnung auf bessere Zeiten. In der katholischen Kirche war Antisemitismus weit verbreitet. Von den rechten Armen, gestreckt zum Fahnengruß am damaligen Adolf-Hitler-Platz in Sillian, zeugen Fotos.

„Ich habe mich immer gefragt: Warum gab es dieses Zujubeln beim Einmarsch der deutschen Truppen in unsere Heimat?“, erklärte Autor Ludwig Wiedemayr bei der Präsentation seines Buches „Zwischenkriegs- und NS-Zeit im Osttiroler Oberland“ im Gemeindesaal von Kartitsch. Dies war einer von zwei Gründen, aus denen Wiedemayr, heute 83 Jahre alt, sich sein Leben lang auf die Suche nach Antworten machte. „Die Not war so unvorstellbar groß!“, habe er immer und immer wieder zu hören bekommen. Das führte den Autor zu seiner zweiten Frage, wie groß denn die Not tatsächlich gewesen sei.

Seine gesammelten Zeitzeugenberichte sowie Aufzeichnungen in Zeitungs- und Gendarmerie-Archiven hat der Kartitscher nun in einem neuen Buch zusammengefasst, dem auch der Historiker und Germanist Meinrad Pizzinini seinen tiefen Respekt als Wissenschafter erwies.

„In diesen Texten, Zahlen und Tabellen hat Ludwig Wiedemayr unschätzbares Wissen zusammengetragen“, meint Pizzinini. „Diese Arbeit besitzt echten Quellenwert. Sie wird sicher Eingang in wissenschaftliche Publikationen finden. Allein die Hunderten historischen Fotos sind ein Schatz für jeden Forscher.“

Erstaunlich sei die schiere Anzahl und Aussagekraft der Bilder. Kleine Backstücke auf einer der Abbildungen im Buch hatte Pizzinini als „Osttiroler Nigelen“ gedeutet. Tatsächlich handelte es sich um Faschingskrapfen, die aufgrund der Lebensmittelknappheit zu der Zeit einfach nicht größer waren, korrigierte ihn daraufhin Wiedemayr.

Pizzinini bezeichnete das erschienene Werk als „fantastisches Buch“, das Einblick in eine in der Bevölkerung viel zu lange totgeschwiegene Zeit gebe. „Ludwig Wiedemayr hat die Gabe, verschachtelte Zusammenhänge einfach und verständlich machen zu können.“ So schildere der Autor stets das große Ganze, um dann immer weiter ins Detail zu gehen, vom Allgemeinen zum Besonderen. „Es war höchst an der Zeit, dass sich jemand der Dokumentation der Zwischenkriegsjahrzehnte angenommen hat.“

Dass Parteien eigene Waffenverbände unterhalten und gegeneinander in einen Bürgerkrieg ziehen, sei heute zwar unvorstellbar, meinte Ludwig Wiedemayr. Dennoch will er sein Buch als Mahnung und Zeugnis verstanden wissen. Verführer, die Stimmungen schüren und gegen andere aufwiegeln, sehe er mit Besorgnis gerade auch in heutiger Zeit. Sein Buch sei trotz der Schilderung einer tragischen Epoche eine spannende Lesereise, hätte man ihm bereits mehrfach bescheinigt. „Die Jungen sollen lesen, damit sie denken und verstehen lernen. Und damit sich die Geschichte nicht wiederholt“, wünschte er sich.

Das Buch „Zwischenkriegs- und NS-Zeit im Osttiroler Oberland“ ist zum Preis von 29,90 Euro erhältlich.