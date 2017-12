Von Joachim Leitner

Innsbruck – Heinrich Böll hat einen schweren Stand: Als es 2010 aus Anlass von Bölls 25. Todestag galt, an Leben, Werk und Wirkung des Literaturnobelpreisträgers von 1972 zu erinnern, fällten führende Meinungsmacher ein vernichtendes Urteil: Marcel Reich-Ranicki, Literaturpapst a. D., etwa befand, Böll sei vergessen; und die Süddeutsche Zeitung erklärte den Verfasser einst richtungsweisender Romane – „Billard um halb zehn“, „Ansichten eines Clowns“, „Gruppenbild mit Dame“ – gleich ein zweites Mal für tot. Als Kronzeuge wurde nicht zuletzt Böll selbst zitiert: Er schreibe als Zeitgenosse – und wolle von Zeitgenossen gelesen und verstanden werden, hat er immer wieder betont. Inzwischen, so der Tenor der Abgesänge, hätten sich die Zeiten geändert.

Nun jährt sich am 21. Dezember die Geburt von Heinrich Böll zum 100. Mal. Eine Gelegenheit zur Wiedervorlage: Zumal die 27-bändige Werkausgabe bei Kiepenheuer & Witsch inzwischen abgeschlossen ist – und ausgewählte Bücher Bölls, darunter das berühmte „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“, auch als erschwingliche Sonderedition bei dtv vorliegen.

Für einiges Aufsehen sorgen zudem die dieser Tage unter dem Titel „Man möchte manchmal wimmern wie ein Kind“ erstmals veröffentlichten Tagebücher, die der angehende Schriftsteller und beherzte Friedensaktivist als Wehrmachtssoldat im Zweiten Weltkrieg führte. Böll dokumentiert darin seine lebensbedrohlichen Erfahrungen an der Front genauso wie den stupiden Alltag im Hinterland. Er klagt, jammert, betet und träumt. Um literarische Feinarbeit geht es dabei verständlicherweise nicht. Lesenswert sind die Tagebücher trotzdem. Nicht nur, weil sie die existenzielle Dringlichkeit von Bölls späterer Empörung über restaurative Bestrebungen in Nachkriegsdeutschland nachvollziehbar machen. Sondern auch, weil sie in einer Zeit, in der sich aus der Hetze gegen aus Kriegsgebieten Geflohene europaweit politisches Kapital schlagen lässt, vor Augen führen, was einem hierzulande seit sechzig Jahren erspart geblieben ist. Da schreibt einer, der uns viel zu sagen hat.