Von Joachim Leitner

Innsbruck – Michel Houellebecqs größte Erfindung ist Michel Houellebecq. Das Werk des berühmt-berüchtigten französischen Skandal- und Bestsellerautors ist eines jener äußerst seltenen Beispiele dafür, dass sich nicht die Biografie des Verfassers in dessen Texten niederschlägt, sondern dass Text und Autor ineinander aufgehen. Die Auflösungserscheinungen, die Houellebecq seit seinem Romandebüt „Ausweitung der Kampfzone“ (1994) beschreibt, die zwischenmenschliche Zersetzung als Folge neoliberaler Wettbewerbsideologie, Vereinsamung und die Flucht in den Exzess, all das lässt sich auch am Körper des vielleicht 1956 oder 1958 geborenen Schriftstellers ablesen. Mit wachsender Bekanntheit – seit „Elementarteilchen“ ist Houellebecq auch Nichtlesern ein schwer auszusprechender Begriff – entwickelte er sich zusehends zum Martermännchen. Im Leben denkt Michel Houellebecq konsequent weiter, was er in seinen Büchern durchgespielt hat. Das ist verstörend – und faszinierend. Und es provoziert. Progressive genauso wie Konservative, Linke wie Rechte, selbst seine Fürsprecher geraten in Erklärungsnot, wenn er in Interviews – ein Beispiel unter vielen – den Islam „die bescheuertste Religion von allen“ nennt.

Geleitet von der titelgebenden Frage „Wer ist Michel Houellebecq?“ versucht Julia Encke, Literaturchefin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, das Phänomen (und die Methode dahinter) zu erklären – und liefert eine ebenso kenntnisreiche wie leicht lesbare Einführung in Houellebecqs Werk gleich mit. Sie beschreibt den Autor als ernüchterten Romantiker, der den abgebrühten Zyniker gibt – und es vortrefflich versteht, missverstanden zu werden. Nur so lassen sich von der eigenen Bedeutung begeisterte Besserwisser dieser Tage bloßstellen. Sachbuch Julia Encke: Wer ist Michel Houellebecq? Rowohlt Berlin, 250 Seiten; 20,60 Euro.