Von Edith Schlocker

Innsbruck – Das Buch über die legendäre amerikanische Fotografin Annie Leibovitz ist in jeder Beziehung gewaltig: von seinem realen Gewicht, seiner Größe wie von der Bildgewalt her, die in bibliophiler Delikatesse auf 313 Seiten ausgebreitet ist. Um vorzuführen, dass das primäre Interesse der heute 68-Jährigen dem Menschen gilt. Wobei die in dem Buch zu sehenden 150 Porträts ausschließlich zwischen 2005 und 2016 entstanden sind, also nach dem für die Künstlerin so schmerzhaften Tod ihrer Lebensfrau, der großen amerikanischen Schriftstellerin Susan Sontag.

Der Bildband sei „ein Buch der Offenbarungen“, schreibt Alexandra Fuller in ihrem raffiniert in 13 Teilen verfassten Vorwort. In dem es auf Wunsch von Annie Leibovitz weder um sie als Person noch um ihre Fotografie gehen sollte. Um auf dem Umweg über sich selbst die Tarnung der Fotografin, die zu den höchstbezahlten der Welt gilt, auffliegen zu lassen.

Dass sie auch eine der höchstbegehrten ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, wen Annie Leibovitz in den vergangenen zehn Jahren alles vor der Kamera gehabt hat. Die Obamas genauso wie Stephen Hawkins, Queen Elizabeth II, Zaha Hadid, Bruce Nauman, Malala Yousafzai, Scarlett Johansson, Lady Gaga oder Serena und Venus Williams. Wie sie das Einzigartige dieser so unterschiedlichen Menschen einfängt, ist ganz große Kunst. Denn zufällig ist bei den Porträts von Annie Leibovitz absolut nichts, auch wenn sie sagt, dass es letztlich immer auf den Moment ankomme. Die Inszenierung des jeweiligen Ambientes ist perfekt, jedes Detail, jedes Accessoire hat wie in einem barocken Stillleben seine Bedeutung. Ob der Betrachter diese opulent zelebrierte Metaphorik versteht oder nicht, ist dabei nur von sekundärer Bedeutung. Allein die in diesen Bildern erzeugte Atmosphäre genügt, um eine Ahnung von der Psyche der hier Porträtierten zu bekommen.

Alexandra Fuller vergleicht Leibovitz diesbezüglich mit Füchsen, „den ungesehenen Sehenden“. Auch wenn wir uns in unseren Verkleidungen sicher wähnten, bekomme die Fotografin uns in einem Moment der Schutzlosigkeit zu fassen und „schon liegt alles zutage“. Wobei unter der noch so raffinierten Kunsthülle, unter allen Tricksereien alle Menschen bloß Fleisch und Knochen seien, einer wie der andere. Annie Leibovitz kommt in dem Buch aber auch selbst zu Wort. Sie erzählt von Fotografen wie Henri Cartier-Bresson oder Diane Arbus, die sie inspiriert haben, von ihrer eigenen Emanzipation als Künstlerin, von persönlichen Krisen und familiärem Glück.

Primär ist das Buch „Portraits 2005–2016“ aber ein unvergleichlicher Augenschmaus. Im Gegensatz zu ihren früheren Arbeiten fotografiert mit einer Digitalkamera. Was sie sozusagen zur Konzeptkünstlerin mache, die mit Fotografie arbeitet, so Leibovitz. Um einzutauchen in die inneren und äußeren Lebenswelten von 150 Menschen, die nonverbal auf ganz unterschiedliche Weise berührende Geschichten erzählen. Eine delikate Farbigkeit spielt immer eine zentrale Rolle, Licht, Perspektiven, Posen. Viele der Porträtierten sind bekannte Persönlichkeiten, viele aber auch No-Names. Kurze Biografien klären diesbezüglich den Leser bzw. Schauer am Ende des Buches auf.

Buchtipp Annie Leibovitz. Portraits 2005-2016. 316 Seiten, 150 Abbildungen, Schirmer/Mosel Verlag, 68 Euro.