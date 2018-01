Von Michael Mader

Kufstein – Die Idee für ein neues und ganz besonderes Kufstein-Buch wurde vom ehemalige Gemeinderat der Grünen, Andreas Falschlunger, bereits in der vorangegangenen Gemeinderatsperiode geboren. Vor Kurzem stellte der Kufsteiner Gemeinderat mit einem Beschluss die Weichen für das 160.000 Euro teure Projekt. Unter der Verantwortung von Falschlunger sowie dem Medienkünstler und Kulturanthropologen Richard Schwarz soll das Werk in den nächsten drei Jahren entstehen.

„Um das Vergangene möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, wirft das Projekt ,Die Stadt Kufstein im 20. Jahrhundert‘ auf unterschiedliche Art und Weise Blicke zurück. Ausgangspunkte bilden wissenschaftliche Arbeiten, eine Reihe an Gesprächen mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und das Sammeln von Geschichten vor Ort“, heißt es von den Projektbetreibern.

„Wir stehen noch ganz am Anfang. Verträge mit den Autoren müssen abgeschlossen werden, dann beginnt die eigentliche Arbeit“, präzisiert Schwarz. In der Stadt werden Personen gesucht, die für den Zeitraum zwischen 1900 und 2000 etwas zu erzählen haben.

Die Recherchen sollen allerdings nicht im Geheimen bleiben, sondern in Veranstaltungen öffentlich präsentiert und zur Diskussion gestellt werden. Schwarz rechnet damit, dass die Recherchen etwa zwei Jahre andauern werden. Aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit verschiedensten Themen wird es mit der so genannten „Edition Kufstein“ eigene, ausführliche Publikationen geben. Eine grundlegende Bearbeitung von Aspekten der Stadtentwicklung oder Formen von Migration aus und nach Kufstein soll laut den Verantwortlichen hier einen angemessenen Platz finden. Angedacht ist eine Auflage von etwa 3000 Stück: „Das ist quasi ein Kompromiss, dass die wissenschaftliche Arbeit nicht verschwendet ist“, erklärt Bürgermeister Martin Krumschnabel.

Im Zuge dieser wissenschaftlichen Arbeiten sollen sich dann Themen herausstellen, die besonders wichtig sind. Diese Teile der Geschichte werden schließlich miteinander in einen Zusammenhang gebracht, um einen Eindruck des vergangenen Lebens im 20. Jahrhundert in Kufstein abzubilden und in einem eigenen Kufstein-Buch zusammenzufassen.