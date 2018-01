Von Joachim Leitner

Innsbruck – Alle Jahre wieder wird Haruki Murakami als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt. Jedenfalls wenn es nach den Quoten einschlägiger Buchmacher geht. Weil die Schnittmenge von Wettwilligen und Literaturfreunden klein ist und sich die Schwedische Akademie in Stockholm kaum für die Moden des Buchmarktes interessiert, darf man die Aussagekraft solcher Prognosen allerdings anzweifeln. Den aktuellen Nobelpreisträger, Kazuo Ishiguro, suchte man noch Minuten vor seiner Verkündung vergebens auf der Favoritenliste.

Wie dem auch sei: Haruki Murakami ist ein Star der Gegenwartsliteratur, der schnell gefundene größte gemeinsamer Nenner zwischen banalem Thrill und dem Versprechen, dass hinter dem Thrill etwas überzeitlich Gültiges lauert. Was das heißt, führt sein neuer, Anfang dieser Woche in deutscher Übersetzung erschienener Roman „Die Ermordung des Commendatore“ nachgerade typisch vor Augen. Es geht um einen mittelalten, mäßig ambitionierten Kunstmaler, der, nachdem er eingangs von seiner Frau verlassen wurde, durch Japan streift – und aus welchen Gründen auch immer in eine höchst rätselhafte, eventuell metaphorisch ausdeutbare Situation gerät, in der die durchgetaktete Gegenwart auf verschwurbelte Mysterienspiele trifft. Wobei Letztere gern in Gestalt von geheimnisumwitterten Frauen auftreten – und in reichlich blutleerem Beischlaf gipfeln. Neben dem Nobelpreis ist Murakami auch regelmäßiger Anwärter auf den von britischen Viellesern vergebenen Bad Sex in Fiction Award.

Zur Ausgestaltung existenzieller Rat- und Antriebslosigkeit bemüht Murakami derzeit vornehmlich das Attribut „farblos“. 2013 beschrieb er die „Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“, diesmal rät ein – natürlich – rätselhafter Auftraggeber dem aus der Ich-Perspektive erzählenden Helden, beim geforderten Porträt auf Farbe zu verzichten. Aber besagtes Bild ist nur das zweitwichtigste im Roman, das ungleich bedeutendere stammt von einem gewissen Amada – und zeigt Blutiges. Weil Amada nicht von ungefähr an Amadeus erinnert und er einst in Wien lebte, denkt der Protagonist an Mozart und deutet den Dachbodenfund als Erdolchung eines Commendatores durch Don Giovanni. So weit, so kunstbeflissen. Auch wenn Murakami zum Wien der 1930er-Jahre wenig einfällt. Als der Commendatore zum kleinwüchsigen Untoten wird und anfängt herumzugeistern, kippt der Roman vollends ins Fantastische. Hier zeigt sich Murakami auf der Höhe seines Handwerks: Auch das Wundersame schildert er mit der Sachlichkeit eines Konkursmasseverwalters. Und ganz beiläufig gibt das Auftauchen des Commendatores auch dem Untertitel des Romans eine Ahnung von Sinn: „Eine Idee erscheint.“ Welche Idee hier Gestalt wird, bleibt allerdings im Dunkeln. Vielleicht gibt Teil zwei von „Die Ermordung des Commendatore“ Antwort darauf. Er erscheint im April. Der Untertitel freilich verspricht wenig Substanz: „Eine Metapher wandelt sich.“ In Japan wurde „Die Ermordung des Commendatore“ in einem Band zum Bestseller. Dessen Trennung für den deutschsprachigen Markt folgt offensichtlich den Gesetzmäßigkeiten der Gewinnmaximierung: ein Buch zum Preis von zweien.

Roman Haruki Murakami: Die Ermordung des Commendatore. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. Dumont, 480 Seiten, 26,80 Euro.