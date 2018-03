Von Michael Domanig

Innsbruck – Eine völlig neue Sage erschaffen? Noch dazu eine, die sich um Innsbrucks vielgeliebten wie vieldiskutierten Hausberg dreht? Tony Obergantschnig, bekannt als Obmann des Vereins „Quo Vadis“ – der sich u. a. der Erinnerungsarbeit für Bischof Reinhold Stecher verschrieben hat –, ist dieses Wagnis eingegangen: „Patschele und Kofele oder: Der Runde Berg“ heißt das Buch, das am 6. April offiziell vorgestellt wird. Fast ein Jahr lang hat Obergantschnig, im Brotberuf Schulwart im Gymnasium Sillgasse, am Projekt gearbeitet.

Sein Ziel sei es gewesen, seine „anspruchsvolle und moderne Sage“ zu kreieren, sagt der Neo-Autor. Im Mittelpunkt steht dabei die unerschütterliche Liebe zwischen Johannes (Patschele) und Lydia (Kofele). Aber auch dunkle Gestalten prägen das Geschehen, allen voran „Zirberus“, der böse Geist der Finsternis. Ihm gegenüber stehen etwa der gute Naturgeist „Habichter“ und seine Freunde, wie die „Flechtenfee“. Lokalbezüge sind generell omnipräsent: So wird das bezaubernde Viggartal im Buch zum „Steinernen Hochtal“. Naturschätze wie die „Blauen Seen“ – als Tränensee von Patschele und Kofele – und der „Geschriebene Stein“, ein mystischer Felsklotz, spielen eine tragende Rolle.

„Ich will mit dieser Sage aufzeigen, dass es beim Patscherkofel um weit mehr geht als um Kalkulationen und Aufstiegshilfen“, meint Obergantschnig: „Der Berg besitzt eine tiefe Mystik und Spiritualität“, genau diesen Aspekt wolle er fantasievoll beleben.

Eine Besonderheit des Buches sind die Bilder und Illustrationen, die die 26 Kapitel begleiten. Sie stammen von fünf Tiroler Künstlern – Heinz Aschenbrenner, Christine Mittelstaedt, Nadja El Manchi, Michael Gruber, Michael Schorner –, die sich alle ehrenamtlich beteiligt haben.

Als Initiative von „Quo Vadis“ ist das Buch nämlich vor allem eines: ein künstlerisches Spendenprojekt. Erscheinen wird das Werk im Verlag Edition Tirol – „und dieser macht es möglich, dass der gesamte Reinerlös an vier Hilfsprojekte fließt“, freut sich Obergantschnig. Konkret sind das die Initiativen „Wasser zum Leben“ und Arche Tirol, die Concordia-Sozialprojekte der Jesuiten sowie „Deo Gratias“, eine neue Hilfsinitiative, die eine Pfarre und ein Waisenheim für ehemalige Kindersoldaten in Uganda unterstützt.

Am 6. April wird das 288-seitige Sagenbuch im Plenarsaal der Stadt Innsbruck vor geladenen Gästen präsentiert. Ab 9. April ist „Patschele und Kofele“ dann um 28,50 Euro in allen Tyrolia-Filialen sowie bei der Hypo Tirol Bank in Innsbruck erhältlich.