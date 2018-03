Leipzig/Wien - Auf der Leipziger Buchmesse muss sich nach Meinung des Direktors nicht jedes Jahr ein Gastland präsentieren. Wenn die politische Buchmesse weiter bestehe, sei es auch denkbar, mal wieder ein politisches Thema statt ein Land in den Vordergrund zu stellen, sagte Oliver Zille am Samstag der dpa. Für 2020 ist die Entscheidung noch offen. Momentan sei man auch mit Österreich in Verhandlungen.

In diesem Jahr präsentiert sich Rumänien auf den Bücherfrühling. Es folgt Tschechien, 2021 ist Portugal als Gastland gesetzt. Leipzig will laut Zille auch in Zukunft seinen Fokus auf Mittel-und Osteuropa sowie Südosteuropa behalten. „Aber die Buchmesse ist in den vergangenen Jahren deutlich attraktiver geworden für europäische Länder“, sagte Zille. Viele Länder hätten großes Interesse, ihre Literatur auf dem deutschen Buchmarkt zu präsentieren. Ein Vorteil der Messe sei, auch auf aktuelle Entwicklungen schnell reagieren zu können.

Kein Bedauern über Zulassung rechter Verlage

Auch wenn der Auftritt rechter Verlage auf der Buchmesse für viel Wirbel und Unmut gesorgt hat, bedauert Zille die Entscheidung nicht, rechte Verlage zuzulassen: „Weil die Gesellschaft politisiert ist, was ich erstmal gut finde. Debatten müssen geführt werden. In einer Welt von ‚Fake-News‘ und Twitter-Nachrichten ist es wichtig, auch vertiefend über Dinge zu sprechen. Vielleicht ist da einiges auf der Strecke geblieben in der Vergangenheit.“ Wenn die Messe solche Debatten mit befördern oder fokussieren könne, sei das gut. „Dass da auch Meinungen an die Oberfläche gespült werden, die man selber für falsch oder unerträglich hält, ist die anstrengende Seite.“ (APA/dpa)