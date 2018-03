Von Angela Dähling

Jenbach – Walter Waizer ist Ehrenbürger von Schwaz. Auch eine Straße ist nach ihm benannt und eine mildtätige Stiftung, die er testamentarisch errichten ließ, kommt bedürftigen Schwazern zugute. Zudem basiert der weltweite Erfolg von Tyrolit auf seiner Arbeit in leitender Funktion im Swarovski-Konzern. Das Buch „1938. Der Anschluss in den Bezirken Tirols“ von Horst Schreiber zeigt andere Seiten des „Gutmenschen Waizer“ auf. Das erfuhren zahlreiche Interessierte im voll gefüllten VZ Jenbach, als Schreiber und die Jenbacherin Claudia Rauchegger-Fischer das Buch präsentierten. Als Gymnasiast trat Waizer demnach 1933 bereits der NSDAP bei. „Wenig später bekleidete der begeisterte Nationalsozialist hohe politische und wirtschaftliche Ämter“, weiß Schreiber. „Unter ihm arbeiteten 1400 Kriegsgefangene in den Messerschmittwerken in Kematen“, so Schreiber und las ein Schreibe­n Waizers vor, wo dieser sich über die Arbeitsmoral der russischen Gefangenen beklagte und berichtete, dass Essensstreichungen und eine Tracht Prügel (25 Schläge auf den Hintern) dagegen aber gut geholfen hätten.

Schreiber berichtete über weitere ehrgeizige Männer aus Schwaz, die laut seinen Recherchen als Nazis Karriere machten, darunter der Mayrhofner Adolf Kunsek sowie Fritz Schumacher. Viele von ihnen hätten auch nach dem Krieg wieder hohe Funktionen bekleidet, im Gegensatz zu den Frauen des Bezirks Schwaz, die im „Bund Deutscher Mädel“ Karriere machten, aber nach dem Krieg keine Funktionen mehr bekleideten. Claudia Rauchegger-Fischer hatte in Interviews festgestellt, dass manche der Frauen sich nie schuldig fühlten und sich gern an die damalige Zeit erinnern.

Spannend wurde es, als Hans-Peter Haberditz und Wolfgang Meixner über das Leben und Sterben des Jenbacher Industriellen Friedrich Reitlinger informierten. Meixner erforscht seit 20 Jahren dessen Geschichte und fand in einer Gruppe Jenbacher ambitionierte Helfer. Reitlinger konvertierte zwar 1917 zum katholischen Glauben, doch aufgrund seiner jüdischen Herkunft war der Besitzer der Jenbacher Berg- und Hüttenwerke vielen Anfeindungen ausgesetzt. Zuvor hoch angesehen als Gründer des Innsbrucker Rotary Clubs, Präsident der Industriellenvereinigung, Vizepräsident der Handelskammer sowie maßgeblich am Bau des Achenseekraftwerkes beteiligt, starb er am 14. März 1938 gemeinsam mit seiner Tochter Johann­a im Reitlinger-Haus. „War es wirklich Selbstmord bzw. Tod auf Verlangen – oder doch Mord? Das war nie klärbar“, sagt Meixner. Dass sich verschiedene Kaliber im Obduktionsbericht finden und keine Schmauchspuren an Johannas Hand festgestellt wurden, sei erklärungsbedürftig, meinte er im VZ, wo auch Reitlingers Enkel Lanfranco Reitlinger und Anna Isabella Hoffmann saßen. Nächstes Ziel sei es, mit Hilfe der Jenbacher Bürger eine Reitlinger-Biographie zu erstellen.