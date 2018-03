Von Edith Schlocker

Innsbruck – Dass Esther Kinsky mit ihrem Roman „Hain“ den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, hat die 61-jährige deutsche Autorin wohl selbst am meisten überrascht. Ist das Buch doch „vielleicht keines für jeden“, so Juror Gregor Dotzauer, was andererseits wieder typisch für die Leipziger Leistungsschau aktueller Literatur ist, die im Gegensatz zur großen Frankfurter Schwester auf eher Sperriges setzt.

Denn sperrig ist „Hain“ ohne jeden Zweifel. Ein Buch, auf das man sich einlassen, das man sehr langsam lesen muss, um sich in den Rhythmus der Ich-Erzählerin einzuklinken. Denn eine Handlung im eigentlichen Sinn hat „Hain“ nicht, jedenfalls keine, die man nacherzählen könnte. Stattdessen nimmt die Autorin die Leserin/den Leser mit auf drei Italienreisen sowie in ihre Träume.

In denen Friedhöfe eine zentrale Rolle spielen. Die Stadt der Lebenden und die der Toten, die Welt der Hinterbliebenen und die der Fortgegangenen. Ein solcher ist M., der erst kürzlich verstorbene Gefährte der Ich-Erzählerin. Mit ihm wollte sie nach Italien reisen, an die Orte ihrer Kindheit, die sie aus Reisen mit ihrem italophilen Vater in mehr oder weniger guter Erinnerung hat.

Die mit M. geplante Reise tritt sie nun allein an, allerdings mit einem Koffer voll mit seinen Kleidern. Will sie auf dieser einsamen Reise doch seine Pullis tragen, in seinen Hemden schlafen. Doch der Koffer kommt ihr auf mysteriöse Art und Weise abhanden und so sie ist nun wirklich allein.

In Olevano bezieht sie für drei Monate ein einsames kleines Haus auf einem Hügel mit Blick auf den Friedhof gegenüber. Es ist Winter, es regnet, es ist kalt und nebelig, die Tristesse ist perfekt. Passt zur unendlichen Müdigkeit der Erzählerin, zur bleiernen Schwere ihres Herzens, die in diesem kleinen Dorf immer eine Fremde bleiben wird.

Dabei ist sie ständig unterwegs, in der Welt der Lebenden genauso wie in jener der ihr unbekannten Toten. Esther Kinsky wird zur neugierigen Beobachterin dieser Welten. Der Ton ist immer irgendwie traurig, Kinskys Kunst, für ganz Alltägliches oder Atmosphärisches Worte zu finden oder zu erfinden, ist ganz wunderbar.

Die Ich-Erzählerin nimmt den Leser mit auf ihre Wanderungen durch Landschaften, Städte und Friedhöfe. Man sieht, was sie sieht, riecht, was sie riecht, hört mit ihr Hunde bellen und Vögel zwitschern, erfährt, wie es sich anhört, wenn zwei Murmeln aneinanderstoßen. Ihre Erinnerungen kann man allerdings nicht teilen, sie kann man sich nur erzählen lassen. Hier wird der Ton bisweilen surreal, besonders dann, wenn sich im Erinnern Reales und Geträumtes vermischen.

Eine wichtige Rolle spielt in dem Buch mit seinen 62 kurzen Kapiteln die Farbe Blau. Oder besser die unterschiedlichen Varianten von Blau, die als Metaphern für unterschiedlichste Verfasstheiten zu lesen sind. Und mit einem von Fra Angelico gemalten Bild zu tun haben, das die Totenmesse für Franz von Assisi darstellt. Das Lieblingsbild des Vaters der Erzählerin, der seine Familie allsommerlich nach Italien geschleppt hat, zu etruskischen Ausgrabungen, in Kirchen, auf Friedhöfe.

Im zweiten Kapitel von „Hain“ nimmt die Autorin den Leser mit auf diese Reisen. Diese Erinnerungen sind ambivalent, das merkt man etwa daran, wie der Vater ihr vor dem Schlafengehen aus einem italienischen Buch vorliest, obwohl die aus einer am Rhein gelegenen Stadt diese Sprache als Kind nicht verstanden hat, ihren Klang aber zunehmend als beruhigend empfand. Es geht aber auch um die zunehmende Entfremdung von diesem Vater, seinen einsamen Tod, den Trauerzug, dem nur sehr wenige Menschen folgten. In Kapitel drei ist es wieder Winter. Die Ich-Erzählerin ist in den unterschiedlichsten italienischen Städten unterwegs. Allerdings hauptsächlich an deren Rändern, in denen die Landschaft zur Nicht-Landschaft, zum ephemeren Gedankenraum wird.

Mit welch subtiler Sprach­akrobatik sich Esther Kinsky an den dünnen Farbspuren der Erinnerung auf 287 Seiten entlangtastet, um letztlich im Leben zu landen, ist vom Feinsten. Wobei nicht verschwiegen werden soll, dass die Autorin die Geduld ihrer Leser gründlich strapaziert, hat man doch längstens nach 200 Seiten keine wirkliche Lust mehr auf Weltbeschreibungen derart artifizieller Art.

Roman Esther Kinsky: Hain. Geländeroman. Suhrkamp, 287 Seiten, 24,70 Euro.