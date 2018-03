Von Joachim Leitner

Innsbruck – Auch beinahe drei Jahrzehnte nach seinem Tod bleiben der vermeintliche „Übertreibungskünstler“ Thomas Bernhard und sein Werk eine schier unermessliche Fundgrube. Neuerdings auch für wortgewaltige Erregungsfragmente.

Nachdem Bernhards Prosa- und Theaterarbeiten, seine frühen Gedichte, bitterbösen Briefe, Preis- und Festreden aufs Erschöpfendste untersucht wurden, die vorbildlich edierte 22-bändige Werkausgabe abgeschlossen und auch die Biografie des Dichters kenntnisreich aufbereitet wurde, ist inzwischen die Zeit der Wieder- und Weiterverwertung angebrochen. Bereits vor gut einem Jahr gab Raimund Fellinger, langjähriger Cheflektor des Suhrkamp-Verlags und die Koryphäe in Sachen Bernhard, eine kleine Anthologie heraus, die Texte des einst als „Österreichhasser“ und „Nestbeschmutzer“ gescholtenen und posthum zum „Nationaldichter“ geadelten Schriftstellers versammelt, in denen er über verschiedenste Städte schimpft.

Oder, genauer gesagt, über verschiedenste Städte schimpfen lässt. Denn manche Passagen entstammen Stücken oder Erzählungen Bernhards. Und hier gilt nach wie vor die alte Philologen-Faustregel, der zufolge man nie einen Autor mit seinen Figuren verwechseln sollte. Wie dem auch sei: „Städtebeschimpfungen“ versammelt auf knapp 180 Seiten, was der Titel verspricht: Abrechnungen mit mehr oder weniger großen Ortschaften. Vieles davon ist hinlänglich bekannt: Bernhards Suaden über die „Geist- und Kunstfeindlichkeit“ Salzburgs – das er vor allem in seinen autobiografischen Texten wie „Die Ursache“ nachgerade exekutierte – oder seine etwas eigentümliche Fehde mit Augsburg, das er im Stück „Die Macht der Gewohnheit“ „Lechkloake“ schimpfen ließ. Und sich danach dazu genötigt sah, die Wogen zu glätten: Er hätte auch Nürnberg sagen können, „aber Augsburg klingt halt besser“, gestand er einst der Augsburger Allgemeinen. Letztlich seien auch abfällige Zeilen „Bezeichnungen für eine Fiktion“. Und was für welche: Die Wucht des Bernhard’schen Wütens ist ungebrochen. Bisweilen eröffnet sich darin sogar eine prophetische Dimension: Wenn er etwa in Neapel („tiefste Provinz“) den Blick auf den Vesuv „eine Katastrophe“ nennt, weil er weiß, dass täglich Tausende einschlägigen Reiseführern Folge leisten – und hinglotzen.

Inzwischen liegt „Städtebeschimpfung“ auch als Hörbuch vor, brillant eingelesen von Michael König und Peter Simonischek. Auch Letzterer darf inzwischen getrost als Bernhard-Experte geführt werden: Er lieh dem Dichter bereits im Briefwechsel zwischen Bernhard und dem Verleger Siegfried Unseld seine Stimme.

Tirol kommt übrigens in den „Städtebeschimpfungen“ vergleichsweise gut weg: Im „berüchtigten“ Kitzbühel endet ein Akt „alpenländischer Infamie“ mit dem Selbstmord eines Zimmermädchens, Meran sei teuer, die Italiener „Gsindl“ – und Innsbruck ist dem Erzähler in der Prosaarbeit „Zwei Erzieher“ „verhasst“, weil es ihn um den Schlaf bringt. Dass Buch und Hörbuch auch solche, eher vergessenen, Bernhard-Erzählungen in Erinnerung rufen, ist – neben dem Spaß, den der sprachmächtiger Zorn mit sich bringt – der größte Verdienst dieser Textsammlung. Hörbuch Thomas Bernhard: Städtebeschimpfung. Gelesen von Peter Simonischek und Michael König. 3 CDs, 3 Stunden 8 Minuten. Der Hörverlag. 18.50 Euro.