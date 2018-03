Von Angela Dähling

Tux – Das weltweit einzige geschlagene Bergkristallbeil wurde 2005 am Riepenkar am Südfuß des Olperers gefunden. Das Werkzeug der Steinzeitjäger gibt den Archäologen einige Rätsel auf – wie so manches weitere Bergkristallwerkzeug, das in dieser Gegend entdeckt wurde.

Jutta und Josef P. Fankhauser aus Tux beschäftigen sich seit Jahren mit der faszinierenden Urgeschichte der Tuxer und Zillertaler Alpen. Jutta Fankhauser betreut im 600 Jahre alten Jöchlhaus in Madseit die Ausstellung der Bergkristallwerkzeuge und hat mit dem Kinderbuch „1001 Zillertaler Krapfen“ bereits ihr Erzähltalent bewiesen. Ihr Mann hat passend zur Ausstellung mystische Fotos von Alpensagen-Gestalten und Steinzeitjägern in der faszinierenden Bergwelt geschossen. Und Tochter Kari (13) begeistert seit dem Volksschulalter mit ihrem herausragenden Talent, die Berge mit Ölfarben auf Leinwand zu bannen. Jetzt sorgt Familie Fankhauser mit einem neuen Buch für Aufsehen: „Kristallfunkeln – Als der Wilde Alber erwachte“ heißt die märchenhafte Erzählung von Jutta Fankhauser – bebildert mit Fotos von J. P. Fankhauser und Gemälden und Zeichnungen von Kari.

Das Besondere an der Fantasiegeschichte ist nicht nur der Erzählstil, durch den vor dem Auge des Lesers die imposante wie mystische Bergwelt samt ihrer Sagengestalten und Menschen während der Bronzezeit lebendig wird. Auch das archäologische und historische Wissen wird in die Erzählung und ganz besonders im Prolog auf spannende Weise transportiert.

Mucksmäuschenstill war es daher kürzlich in der Stube des alten Mehlerhauses in Madseit, als Jutta Fankhauser im Rahmen der Buchpräsentation aus ihrem Werk für Jung und Alt vorlas: In der Bronzezeit begibt sich der Magier Arneor auf die Suche nach dem mystischen Bergkristallbeil, das im Jahr 2005 gefunden wurde. Auf seinem Weg durch die großartige Bergwelt Tirols begegnet er alten Sagengestalten und trifft auf eine Welt, die sich rapide verändert.

Auf die Frage, warum vor Jahrtausenden so viele Klingen und Pfeilspitzen aus Bergkristall am Olperer zurückgelassen wurden, gibt „Kristallfunkeln“ eine spannende und phantasievolle Antwort. Zudem hat das Tuxertal nun seine eigene Anwort auf Fantasie-Bestseller wie „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“. Entsprechend viel Applaus gab es daher von den Zuhörern im Mehlerhaus. „Kristallfunkeln – Als der Wilde Alber erwachte“ ist im TVB Tux erhältlich sowie unter www.dasaltehaus.at.