Stockholm – Jeden Herbst würdigt die Schwedische Akademie eine Autorin oder einen Autor mit dem Literaturnobelpreis – und muss für ihre Wahl zumeist verbale Prügel von Experten aus aller Welt einstecken. Nun steht dieses seit 1901 zusehends beliebter gewordene Ritual auf der Kippe. Wie die Süddeutsche Zeitung am Montag unter Berufung auf Svenska Dagbladet berichtet, ist das Nobelpreiskomitee seit vergangenem Wochenende nicht mehr beschlussfähig. Um Beschüsse zu fassen, benötigt die – jedenfalls theoretisch – 18-köpfige Akademie zwölf Mitglieder. Bis zur Akademiesitzung am vergangenen Sonntag hatte das Gremium 15 aktive Mitglieder. Doch nachdem der Versuch eines Mitglieds, die auch im deutschen Sprachraum bekannte Lyrikerin Katarina Frostenson mittels Mehrheitsbeschluss auszuschließen, scheiterte, legten zunächst drei und letztlich vier andere Mitglieder ihr Amt nieder. Darunter auch der renommierte Historiker Peter Englund, der von 2009 bis 2015 Ständiger Sekretär der Akademie war.

Gegen Frostenson beziehungsweise deren Mann, dem Fotografen Jean-Claude Ar­nault, waren zuvor Korruptionsvorwürfe öffentlich geworden. Demnach soll ein von Arnault geführter Kunstverein ausgerechnet von der Schwedischen Akademie maßgeblich subventioniert worden sein. Frostenson wird der persönlichen Vorteilsnahme verdächtigt. Auch Steuerhinterziehung soll im Raum stehen. Bereits im Herbst letzten Jahres warfen 18 Frauen Jean-Claude Arnault sexuelle Übergriffe vor. Ein damals eingeleitetes Verfahren ist noch offen – alle weiteren erwiesen sich als nicht justiziabel. Im Hintergrund des Konflikts dürfte nicht zuletzt ein Streit über die Ausrichtung der Akademie stehen, der dem Vernehmen nach schon seit Längerem schwelt.

Die Ständige Sekretärin der Akademie, Sara Danius, hat sich seit ihrem Amtsantritt 2015 für die Modernisierung der 1768 gegründeten Einrichtung starkgemacht. Sie forderte nun den Ausschluss Frostensons – und scheiterte am Veto jener Mitglieder, die gemeinhin als besonders konservativ gelten. Etwa am Historiker Horace Engdahl, der der Akademie bis 2009 vorstand. Engdahl soll zudem eng mit Jean-Claude Arnault befreundet sein. „Integrität ist das Lebenselixier der Schwedischen Akademie. Wenn in der Akademie Freundschaft über diese Integrität gestellt wird, dann kann ich nicht länger mitarbeiten“, erklärte Klas Östergren, er am Donnerstagabend sein Amt niederlegte, dem Svenska Dagbladet. (jole)