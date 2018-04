Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck — Ein malender Schriftsteller und ein Anwalt mit Liebe zur Botanik: Als Josiah Gilbert und George Cheetham Churchill um 1860 begannen, samt ihren Ladys an der Seite die Dolomiten zu erkunden, waren viele der in den „Bleichen Bergen“ lebenden Einheimischen noch nie zuvor einem Engländer begegnet. Manche waren wohl insgeheim über die kleine, gut situierte Reisegruppe — ausgerüstet mit Regenschirmen als Sonnenschutz — erstaunt. Aber auch die Engländer waren „amazed“ und angetan von Land, Leuten und Sitten, vor allem aber waren sie überwältigt von der spektakulären, dramatischen Schönheit der leuchtenden Berghänge.

„Eine Bezauberung begann und ließ uns nicht mehr los“, schrieben die Engländer, als sie das erste Mal die über einer Anhöh­e aufragenden nackten, zerrissenen Felsspitzen vor sich sahen. „Wie! Churchill, was auf Erden mag das nun sein?“, fragte Gilbert seinen Freund. Der antwortete: „Dies müssen die Dolomiten sein!“

Gehen, schauen, staunen: „Die detailreiche Niederschrift der Engländer ist ein einziges Plädoyer, sich zu Fuß aufzumachen, die Landschaft mit offenen Augen zu erkunden und für sich zu erschließen“, sagt Erwin Brunner, der das längst vergessene, 1864 erschienene, ursprünglich 600 Seiten umfassende Werk „The Dolomite Mountains“ überarbeitete. Es war der erste umfassende Reisebericht über die Touristen damals unbekannte Bergwelt der Dolomiten, der diesen Namen prägen, verbreiten und bekannt machen sollte. Der Name stammt von dem französischen Geologen Déodat de Dolomieu, der als Erster die Gesteinszusammensetzung analysierte.

Die Engländer — in dieser Zeit waren sie es, die weltweit zu Entdeckungsreisen aufbrachen — waren in der Kutsche, auf Packtieren und über große Strecken zu Fuß unterwegs, um die Marmolata, die Drei Zinnen — sie nannten sie „Diadem“ —, den Rosengarten und den Monte Pelmo aus nächster Nähe zu erblicken und ihre Erlebnisse bis ins Detail niederzuschreiben. Sie lobten die Reinlichkeit der Dörfer, schilderten Gottesfürchtigkeit und Herzlichkeit der Menschen und wunderten sich über Männer, die im Gasthaus juchzend und mit ihren Fäusten auf den Tisch schlagend Karten spielten.

„Und wenn man über Nacht bleibt, sind die ausgezeichneten Schlafgemächer selbst an Orten, wo man es gar nicht erwarten würde, so bequem, wie sie nur sein können — und ganz ohne jenes frostige Aussehen, das in Englands Gasthäusern durchaus üblich ist.“ Schon damals ahnten sie eine Entwicklung voraus, die seit Langem beklagt wird: „Doch leider dürfte das Tiroler Land­gasthaus in seiner einnehmenden und gemütlichen Einfachheit nicht mehr lange leben. An den Hauptstraßen verschwindet es schon.“ Es machte großen Hotels Platz.

Auch die Vorboten des Transits machten ihnen zu schaffen: „Der schwere Warenverkehr über den Brenner zog unablässig durch die Straße; große Fuhr­wagen kamen oder gingen die ganze Nacht hindurch, dazu Postwagen mit ihren Lampen — allesamt wirksame Störer der Ruhe und des Schlafs.“

Die Engländer waren Dolomiten-Pioniere, auch wenn sie selbst nicht auf die Berge stiegen. Dieser Trend begann unmittelbar danach, der Beginn einer Faszination, die heute jährlich bis zu sieben Millionen Menschen in die Dolomiten führt.